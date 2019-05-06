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Almanya liderliğini koruyor

Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke 1 milyar 247 milyon dolar ile yine Almanya oldu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:56
Almanya liderliğini koruyor

Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke 1 milyar 247 milyon dolar ile yine Almanya olurken, onu 822 milyon dolarla Birleşik Krallık, 779 milyon dolarla İtalya, 755 milyon dolarla Irak ve 735 milyon dolarla ABD oldu. Ülkeler bazında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 58,2 artışla Kanada, yüzde 50,2 artışla Slovenya, yüzde 41,1 artışla Suudi Arabistan, yüzde 39,9 artışla BAE ve yüzde 31,5 artışla Libya oldu.

Kanada’da artışta Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü etkili olurken, Slovenya’da artışı Kimyevi Maddeler, Suudi Arabistan’da ise artışı Çelik ihracatı sırtladı. Nisan ayında 222 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Nisan ayında ABD Küçük Out. Adaları, Anguilla, Fransa Güney Bölgesi, Falkland Adaları ve Antarktika gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:56
  1. Almanya
  2. Birleşik Krallık
  3. İtalya
  4. ABD
  5. Gemi Yat ve Hizmetleri

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