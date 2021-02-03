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Spor Almanya Kupası’nda Borussia Dortmund çeyrek finale çıktı
Spor

Almanya Kupası’nda Borussia Dortmund çeyrek finale çıktı

Futbolda, Almanya Kupası 3. turunda Borussia Dortmund, Paderborn’u 3-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 04:59:00 -
Almanya Kupası’nda Borussia Dortmund çeyrek finale çıktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı’nda İkinci Lig’de mücadele veren Paderborn’u konuk etti.

Borussia Dortmund, 6. dakikada Emre Can ve 16. dakikada Jadon Sancho’nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Paderborn, 79. dakikada Julian Justvan ve 90+7. dakikada penaltıdan Prince Osei Owusu ile iki gol bularak 2-2’lik eşitliği sağladı.

Normal süresi 2-2 berabere sona eren karşılaşmada uzatma bölümlerine geçildi.

Borussia Dortmund, 95. dakikada Erling Haaland’ın topu filelere göndermesiyle skoru 3-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, müsabakadan 3-2 galip ayrılarak üst tura çıktı.

Leverkusen'e şok

Öte yandan kupada günün en büyük sürprizini ise amatör lig ekibi Rot-Weiss Essen 'e normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada uzatmalarda 2-1'lik skorla elenen Bayer Leverkusen yaşadı.

Almanya Kupası 3. turunda oynanan diğer karşılaşmalarda, Darmstadt 98’i penaltı atışları sonunda 7-6 mağlup eden Holstein Kiel ve Greuther Fürth’u 2-0 yenen Werder Bremen, çeyrek finale çıkan takımlar oldu.

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