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Spor Almanya Kupası'nda 2 takım yarı finale çıktı
Spor

Almanya Kupası'nda 2 takım yarı finale çıktı

Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale çıkmayı başardılar.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 03:21:00 -
Almanya Kupası'nda 2 takım yarı finale çıktı

Leipzig Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde Red Bull Arena'da Wolfsburg'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig 63. dakikada Yussuf Poulsen ve 88. dakikada Hee-Chan Hwang ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale çıktı.

Holstein Kiel de deplasmanda Rot-Weiss Essen'i 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Konuk ekibin gollerini 26. dakikada penaltıdan Alexander Mühling, 28. dakikada Janni Serra ve 89. dakikada Joshua Mees kaydetti.

Borussia Dortmund da dün deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Almanya Kupası çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Jahn Regensburg-Werder Bremen müsabakası ise Jahn Regensburg takımında teknik direktör ve bazı futbolcuların yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından tüm takımın karantinaya alınması sebebiyle ertelenmişti.

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