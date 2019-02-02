Almanya Karadeniz'e savaş gemisi gönderiyor
Almanya'nın Werra savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği belirtildi.02 Şubat 2019 Cumartesi 01:40
Deutsche Welle'in haberine göre, savaş gemisi, önümüzdeki haftalarda, NATO daimi anti mayın grubu kapsamında gönderilecek.
Bunun uzun zaman önce planlandığını açıklayan Almanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e başka savaş gemilerinin gönderilmesinin öngörülmediğini vurguladı.
Alman savaş gemisinin Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna limanlarına girmesi planlanıyor.
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