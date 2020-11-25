Almanya, ırkçılıkla mücadele için 3 yılda 1 milyar avrodan fazla kaynak ayıracak

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele için 2021-2024 yıllarında 1 milyar avrodan fazla kaynak ayıracak.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, bakanlar kurulunun ardından bugün Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükümetin aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele komisyonunun toplandığını belirtti.

Fietz, martta oluşturulan ve bugün 3. toplantısını gerçekleştiren komisyonda aşırı sağ, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele edilmesi amacıyla yaklaşık 90 somut tedbirin yer aldığı bir listenin oluşturduğunu ifade etti.

Hükümetin 2021-2024 yıllarında ırkçılık ve aşırı sağla mücadele için 1 milyar avrodan fazla kaynak ayıracağını vurgulayan Fietz, gelecek yılın bütçesinde ırkçılıkla mücadele için ek olarak 150 milyon avro ayrılmasının öngörüldüğünü de kaydetti.

Fietz, hükümetin aşırı sağ, ırkçılık ve antisemitizm ile mücadeleyi ve özgürlükçü demokratik temel düzenin korunmasını önemli toplumsal görev olarak gördüğünü ifade etti.

Fietz söz konusu listenin gelecek hafta kabul edilmesi için bakanlar kuruluna iletileceği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Steve Alter de listede 89 somut tedbirin yer aldığını, aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadelede başlatılan yolun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

- Aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadelede alınacak tedbirler

Bu bağlamda, aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadeleye ilişkin sivil toplumun ve devlet kurumlarının önleyici faaliyetleri desteklenecek ve bu yönde yeni programlar başlatılacak.

Bu faaliyetlerin ve programların etkili olup olmadığını takip etmek için bir "Federal Kaliteyi Koruma Enstitüsü" oluşturulacak.

Irkçılık ile Yahudi ve Müslüman düşmanlığıyla ilgili yürütülen araştırmalar desteklenecek.

Devlet kurumlarında daha fazla göçmen kökenlinin işe alınması için kampanyalar düzenlenecek, işe alım süreçleri incelenecek.

Kamu çalışanları ırkçılık ve Yahudi düşmanlığı konularında duyarlı hale getirilmesi için eğitilecek.



