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Otomotiv Almanya ilk sırada! Otomotiv ihracatı AB pazarında yükseliyor
Otomotiv

Almanya ilk sırada! Otomotiv ihracatı AB pazarında yükseliyor

Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv sektörünün yılın 7 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığı dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 10 milyar 743 milyon 952 bin dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:51:00 -
Almanya ilk sırada! Otomotiv ihracatı AB pazarında yükseliyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, bu yılın 7 ayında 16 milyar 376 milyon 695 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından aldığı yüzde 13,5’lik payla yine ilk sırada yer aldı. Geçen yılın 7 ayında, 8 milyar 659 milyon 583 bin dolarlık otomotiv ihracatının gerçekleştirildiği AB ülkeleri, bu yılın ocak-temmuz döneminde 10 milyar 743 milyon 952 bin dolarlık dış satımla ülke grubu bazında ilk sırada yer aldı. AB üyelerinin otomotiv endüstrisindeki payı yüzde 65,6 olarak kayıtlara geçti. Avro Bölgesi’ne yönelik bu dönemdeki ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre 24 artış yaşandı. Bunda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika ve Polonya’ya yapılan dış satımların etkisi dikkati çekti. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olan Almanya’ya yapılan ihracatta bu yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5’lik artış yaşandı. Söz konusu ülkeye ihracat 1 milyar 872 milyon 107 bin dolardan 2 milyar 443 milyon 823 bin dolara çıktı.

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