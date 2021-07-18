Almanya 'IBAN no' paylaştı! Merkel'den bağış çağrısı: Yapılabilecek en iyi şey para yardımı

Almanya'da yaşanan sel felaketinde 156 kişi öldü, 670 kişi yaralandı. Birçok ev, iş yeri, araba da hasar gördü. Bu durum sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rheinland-Pfalz eyaletinde selden etkilenen Eifeldorf Schuld köyünde incelemelerde bulundu. Merkel’e Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Schuld Belediye Başbakanı Helmut Lussi ve diğer yetkiler eşlik etti. Daha sonra Andenau şehrine geçen Almanya Şansölyesi, burada açıklamalarda bulundu. Merkel "Buraya bugün federal hükümet tarafından gerçeküstü hayaletimsi durumun gerçek resminin görülmesi için geldim. Tablo korkutucu. Alman dilinde bu yıkımı tanımlamak için bir kelime yok. İnsanların birlikte ve dayanışma içinde olmalarından mutluyum" dedi.

"En iyi yardım, para bağışı yapmak"

Merkel "Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda selden etkilenenlere hızlı yardım yapılması konuşulacak. Ayrıca orta vadeli yapılacak görevler konusunda ve uzun vadede altyapının yeniden inşa edilmesi için bir program kabul edilecek. Bu para merkezi olarak değil, yerel yönetimlerce dağıtılacak. Ülke genelinde, bu bölgedekiler için dayanışmanın süreceğine eminim. Şu anda çok bağışlar, gönüllüler var ancak bunun koordine edilmesi lazım. Bu nedenle para bağışı yapmak, yapılabilecek en iyi şeydir" diye konuştu.

"İklim değişikliğiyle mücadelede hızlı olmalıyız"

Küresel ısınmayla mücadele edilmesini isteyen Merkel "İklim değişikliğiyle mücadelede daha hızlı olmamız lazım. İklimin korunmasına yatırım pahalıdır evet ancak yapılmadığında daha da pahalı olduğunu burada görüyoruz" ifadelerini kullandı

"İnanılmaz bir görüntü"

Buradaki durumu gördüğünde ilk ne düşündüğünün sorulması üzerine Merkel "İnanılmaz. Fotoğraflardan görüldüğünde inanılmazdı ancak yerinde gördüğünüzde bir kere daha başka bir izlenim ediniyorsunuz. Bundan dolayı yerinde ziyaretler çok önemli" cevabını verdi. Merkel, Alman ordusunun ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalacağı sözü vererek, diğer eyaletlerin de yardım etmeye hazır olduğunu aktardı.

Alman devleti IBAN no paylaştı

Alman devlet televizyonu Das Erste'de ise selden etkilenenler için halktan bağış talep edildi. Ana haber bülteni ekranlarından halka IBAN numaraları verilerek yardım çağrısı yapıldı.

Yetkililer, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşıdıklarını belirterek, yaralı sayısının 618 olduğunu aktardı.

"Kınadığınla sınanırsın"

Koronavirüs pandemisine yönelik ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlar için Milli Dayanışma Kampanyası başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman yayın organı DW Türkçe'ye, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan anlamlı bir eleştiri geldi.

Sosyal medya hesabından DW Türkçe'nin algı operasyonlarını hatırlatan İsmail Cesur, "Kınadığınla sınanırsın." tepkisinde bulundu.