Almanya-Hollanda maçı kaç kaç bitti?Almanya-Hollanda maçı özeti ve skoru 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçında Almanya, Hollanda'yı ağırladı. İlk golü atan Almanya, ilerleyen süreçte kendi sahasında yenilgiyle maçı sonlandırdı. Almanya-Hollanda maçı kaç kaç bitti? Almanya-Hollanda maçı özeti ve skoru...

2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçında Almanya, Hollanda'yı ağırladı. İlk golü atan Almanya, ilerleyen süreçte kendi sahasında yenilgiyle maçı sonlandırdı. Almanya-Hollanda maçı kaç kaç bitti? Almanya-Hollanda maçı özeti ve skoru...

Almanya C grubu eleme maçında Hollanda'yı kendi sahasında misafir etti. İlk golü 9. dakikada atan Almanya, uzun bir süre maçı aynı sayı ile seyretti. 59. dakikada Hollanda'nın atak yapması sonucu eşitlik sağlandı. Dakikalar 66'yı gösterirken Alman oyuncu, Jonathan Tah, kendi kalesine gol atarak Hollanda'yı öne geçirdi. Penaltı ile bu durum eşitlense de, 79. dakikada Donyel Malen sayesinde Hollanda tekrar öne geçmeyi başardı. Son golü 90. dakikada Georginio Wijnaldum attı ve Hollanda bu sayede maçı 4-2 kazandı. Bu maçla Almanya ilk mağlubiyetini yaşarken, 3. maçında olan Hollanda 6. puanını aldı. EURO 2020 elemeleri C grubu puan durumu Maçın sonunda Almanya 9 puanla 2.sırada , Hollanda ise 6 puanla 3. sırada yerini aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.