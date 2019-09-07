Almanya-Hollanda maçı kaç kaç bitti?Almanya-Hollanda maçı özeti ve skoru
2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçında Almanya, Hollanda'yı ağırladı. İlk golü atan Almanya, ilerleyen süreçte kendi sahasında yenilgiyle maçı sonlandırdı. Almanya-Hollanda maçı kaç kaç bitti? Almanya-Hollanda maçı özeti ve skoru...07 Eylül 2019 Cumartesi 11:11
2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçında Almanya, Hollanda'yı ağırladı. İlk golü atan Almanya, ilerleyen süreçte kendi sahasında yenilgiyle maçı sonlandırdı. Almanya-Hollanda maçı kaç kaç bitti? Almanya-Hollanda maçı özeti ve skoru...
Almanya C grubu eleme maçında Hollanda'yı kendi sahasında misafir etti. İlk golü 9. dakikada atan Almanya, uzun bir süre maçı aynı sayı ile seyretti. 59. dakikada Hollanda'nın atak yapması sonucu eşitlik sağlandı.
Dakikalar 66'yı gösterirken Alman oyuncu, Jonathan Tah, kendi kalesine gol atarak Hollanda'yı öne geçirdi. Penaltı ile bu durum eşitlense de, 79. dakikada Donyel Malen sayesinde Hollanda tekrar öne geçmeyi başardı.
Son golü 90. dakikada Georginio Wijnaldum attı ve Hollanda bu sayede maçı 4-2 kazandı.
Bu maçla Almanya ilk mağlubiyetini yaşarken, 3. maçında olan Hollanda 6. puanını aldı.
EURO 2020 elemeleri C grubu puan durumu
Maçın sonunda Almanya 9 puanla 2.sırada , Hollanda ise 6 puanla 3. sırada yerini aldı.
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