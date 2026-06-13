  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
24 yıllık hekimden alkışlanacak proje! Filistin'deki drama sanat eli uzandı Dokunulmamış kamp rotası! İlk kez gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor Milyonlarca vatandaşa müjde! Devlet borçları siliyor, 72 aya varan tarihi yapılandırma dönemi başlıyor! Şüpheli SMS'ler harekete geçirdi! MİT hepsini enseledi! MHP’de, hiç beklenmedik gelişme! Sessiz sedasız istifa ettiler Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı! İlk ihracat başlıyor! Köşeye sıkışınca ne yapacaklarını şaşırdılar! İmamoğlu’nun babasından “Vay uyanık vay” dedirten hamle Uludağ’da nöbet başladı! Jandarma yeşil vatan için kuş uçurtmuyor Muharrem ortalığı karıştırdı, Özgür’den şok cevap geldi! İnce ile Özel de birbirine girdi
#1
Foto - Uludağ’da nöbet başladı! Jandarma yeşil vatan için kuş uçurtmuyor

Bursa’da geçen yıl yaşanan orman yangınlarının ardından Uludağ’da güvenlik ve yangın tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

#2
Foto - Uludağ’da nöbet başladı! Jandarma yeşil vatan için kuş uçurtmuyor

Orman yangınlarında en çok etkilenen iller arasında olan Bursa'nın can damarı Uludağ, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri tarafından, 24 saat aralıksız gözetim altında tutuluyor. Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri kuş uçurtmadı.

#3
Foto - Uludağ’da nöbet başladı! Jandarma yeşil vatan için kuş uçurtmuyor

Jandarmanın kahraman askerleri, orman yangınlarına karşı da tam teçhizatlı yeşil vatanı korumak için gözünü kırpmıyor. Gece görüşlü termal kameralarından dronlara, dürbünlerden arazi araçlarına kadar bir çok teknolojiyi de kullanan ekipler, Bursa'nın gözde turizm merkezlerinden Uludağ'a gelenleri ise kimlik kontrollerini yaptıktan sonra zirveye çıkma sebebine kadar inceliyor.

#4
Foto - Uludağ’da nöbet başladı! Jandarma yeşil vatan için kuş uçurtmuyor

Türkiye genelinde, özellikle geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşanan orman yangınlarını göz önünde bulundurup bu yıl karşı önlemlerini artıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludağ'ın dört bir yanında hem havadan hem karadan kontrol sağlıyor. Ekipler, muhtemel riskleri en aza indirmek için gece gündüz görev icra ediyor. Özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artan Uludağ'da alınan bu tedbirler, doğayı koruma adına büyük önem taşıyor.

#5
Foto - Uludağ’da nöbet başladı! Jandarma yeşil vatan için kuş uçurtmuyor

Yetkililer, vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyerek, herhangi bir duman veya şüpheli durum fark ettiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kastamonu’da mide bulandıran olay! Sapık cezasını buldu
Gündem

Kastamonu’da mide bulandıran olay! Sapık cezasını buldu

Kastamonu’da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. ..
MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi
Gündem

MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi

Fesihlerin devam ettiği MHP’de bugün de Adıyaman İl teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatı feshedildi. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih..
Ebola Vaka Sayısı 676'ya Yükseldi
Dünya

Ebola Vaka Sayısı 676'ya Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 676’ya, can kaybı ise 136’ya yükseldi. Yetkililer, hastalığın hızla..
Dilipak yazdı: Riba!
Aktüel

Dilipak yazdı: Riba!

Abdurrahman Dilipak Mirat Haber'de yazdı: İşe, bakar mısınız, dünyada en çok banka faizi veren ülkeler arasında Türkiye ikinci olmuş! Riba’..
Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı
Sosyal Medya

Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı

Almanya'da hazırlanan bir animasyon videosunda, Türkiye'de kendilerini Kemalist olarak tanımlayan marjinal bir zihniyetin günlük hayattaki g..
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23