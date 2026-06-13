Türkiye genelinde, özellikle geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşanan orman yangınlarını göz önünde bulundurup bu yıl karşı önlemlerini artıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludağ'ın dört bir yanında hem havadan hem karadan kontrol sağlıyor. Ekipler, muhtemel riskleri en aza indirmek için gece gündüz görev icra ediyor. Özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artan Uludağ'da alınan bu tedbirler, doğayı koruma adına büyük önem taşıyor.