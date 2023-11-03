Almanya harekete geçti: Gazze'den onlarca Alman vatandaşını tahliye etti
Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması: bugün Gazze'den tahliye edilen 30'dan fazla Alman vatandaşının aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğunu duyurdu. Almanya'dan flaş bir adım geldi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, bugün Gazze'den tahliye edilen 30'dan fazla Alman vatandaşının aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğunu duyurdu. Kahire'deki Alman Büyükelçiliği, tahliye edilen Almanlarla ilgilenirken, daha fazla Alman vatandaşının tahliye edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Almanya aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşın bugün Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı, haberi X hesabından duyurdu.Söz konusu paylaşımda, "Refah Sınır Kapısı'ndan iyi haber.
Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu 30'dan fazla Alman vatandaşı bugün Gazze'den ayrılabildi." ifadesine yer verildi. Kahire'deki Alman Büyükelçiliğinin Gazze'den ayrılan Almanlarla ilgilendiği bilgisi paylaşılırken bölgeden daha fazla Alman vatandaşın tahliye edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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