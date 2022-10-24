Almanya Eski Başbakanı Schröder 12. Türkiye Enerji Zirvesi için Türkiye’ye geliyor

Yeni Akit Ankara

Almanya Eski Başbakanı ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream AG ve 2 AG’nin Hissedarlar Komitesi Başkanı Gerhard Schröder, 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da yapılacak 12. Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılıyor. Schröder, Dünya ve Türkiye enerji piyasasını Antalya’da buluşturacak Zirve’de, Enerji ve Jeopolitik Özel başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alacak.

T.C. Enerji Bakanlığı’nın himayelerinde, Enerji Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi, ‘Enerji ve Jeopolitik Özel’ ana teması ile Regnum Carya Golf & Spa Resort Hotel’de yapılacak. Türkiye enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” kabul edilen etkinlik, elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve LPG piyasalarını tek çatı altında toplayarak kamu ve özel sektörü bir araya getirecek. Türkiye enerji piyasasının en kapsamlı ve en geniş katılımlı Zirve’nin bu yıl ki oturumlarında, doğalgaz arama ve üretim yatırımları, Türkiye Elektrik Piyasasında Üretim, Ticaret ve Dağıtım, Türkiye Akaryakıt, LPG ve Doğal Gaz Piyasası, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımları, Elektrikli Araçlar, Gelecek Trendleri gibi kamuoyunu ilgilendiren önemli başlıklar ele alınacak.