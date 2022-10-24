  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya Eski Başbakanı Schröder 12. Türkiye Enerji Zirvesi için Türkiye’ye geliyor
Aktüel

Almanya Eski Başbakanı Schröder 12. Türkiye Enerji Zirvesi için Türkiye’ye geliyor

Almanya Eski Başbakanı, Nord Stream AG ve 2 AG’nin Hissedarlar Komitesi Başkanı Gerhard Schröder, T.C. Enerji Bakanlığı’nın himayelerinde, Enerji Fuarcılık tarafından “Enerji ve Jeopolitik Özel” ana teması ile düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel oturum konuğu olarak yer alacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 23:03:00 -
Almanya Eski Başbakanı Schröder 12. Türkiye Enerji Zirvesi için Türkiye’ye geliyor

Yeni Akit  Ankara

Almanya Eski Başbakanı ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream AG ve 2 AG’nin Hissedarlar Komitesi Başkanı Gerhard Schröder, 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da yapılacak 12. Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılıyor. Schröder, Dünya ve Türkiye enerji piyasasını Antalya’da buluşturacak Zirve’de, Enerji ve Jeopolitik Özel başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alacak.

T.C. Enerji Bakanlığı’nın himayelerinde, Enerji Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi, ‘Enerji ve Jeopolitik Özel’ ana teması ile Regnum Carya Golf & Spa Resort Hotel’de yapılacak. Türkiye enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” kabul edilen etkinlik, elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve LPG piyasalarını tek çatı altında toplayarak kamu ve özel sektörü bir araya getirecek. Türkiye enerji piyasasının en kapsamlı ve en geniş katılımlı Zirve’nin bu yıl ki oturumlarında, doğalgaz arama ve üretim yatırımları, Türkiye Elektrik Piyasasında Üretim, Ticaret ve Dağıtım, Türkiye Akaryakıt, LPG ve Doğal Gaz Piyasası, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımları, Elektrikli Araçlar, Gelecek Trendleri gibi kamuoyunu ilgilendiren önemli başlıklar ele alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23