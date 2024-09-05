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Avrupa Almanya eski Almanya olmayacak
Avrupa

Almanya eski Almanya olmayacak

Yeniakit Publisher
2024-09-05 08:01:18 - 2024-09-05 08:01:18
Almanya eski Almanya olmayacak

Almanya'nın iki eyaletinde 1 Eylül'de yapılan seçimlerde aşırı sağcı AfD ve sol popülist BSW, oy patlaması yaşadı.

Gözlemciler, "Almanya artık, eski Almanya olmayacak" dedi.

Uzmanlar, merkez siyasetin her iki partiye karşı siyaset üretemediğini belirtirken, ülkede yaşayan Türkler daha çok ırkçı AfD'nin oy oranının artmasından rahatsız.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Başkanı Aslıhan Yeşilkaya Yurtbay, AfD'ye artan desteği "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve bazı göçmen kökenlilerin ülkeyi terk etme planı yaptıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avukat Fatih Zingal yaptığı paylaşımında "Hitler de başlangıçta demokratik seçimleri kazanmıştı" dedi. Yeşiller Bavyera Milletvekili Cemal Bozoğlu, artık Almanya'nın eski Almanya olmayacağını belirtti.

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