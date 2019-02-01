Almanya duyurdu: Karadeniz'e gemi gönderiyoruz
Almanya Savunma Bakanlığı, Werra savaş gemisinin Karadeniz'e gönderileceğini duyurdu.01 Şubat 2019 Cuma 23:31
Almanya'nın Werra savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği belirtildi.
Deutsche Welle'in haberine göre, savaş gemisi, önümüzdeki haftalarda, NATO daimi anti mayın grubu kapsamında gönderilecek.
Bunun uzun zaman önce planlandığını açıklayan Almanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e başka savaş gemilerinin gönderilmesinin öngörülmediğini vurguladı.
Alman savaş gemisinin Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna limanlarına girmesi planlanıyor.
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