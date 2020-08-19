  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Libya'da siyasi çözüm çağrısı:
Aktüel

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Libya'da siyasi çözüm çağrısı:

"Bu ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağına inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:57:32 -
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Libya'da siyasi çözüm çağrısı:

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'daki ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağını söyledi.

Maas, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Libya ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yaptığı ziyaretlerden döndüğünü anımsatarak, burada Libya'daki ihtilafa ilişkin özellikle iki konuyu ele aldığını belirtti.

Bu konulardan birinin Sirte ve Cufra şehirlerinin çevresinin silahsızlaştırılması olduğunu ifade eden Maas, bunu Berlin süreci kapsamında uzun zamandır konuşulan ateşkes için bir ön koşul olarak gördüğünü kaydetti.

Maas, diğer konunun ise ekonomide kırılmalara sebep olan petrol üretiminin durdurulmasının kaldırılması olduğunu anlattı.

"Almanya Libya’ya ilişkin çabalarını sürdürecek. Biz Berlin sürecine devam edeceğiz” diyen Maas, Libya'da ateşkes sağlayarak ve petrol üretimi üzerindeki blokajı kaldırarak bu ihtilafta siyasi çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydetti.

Maas, "Bu ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan, Berlin sürecine katılan ülkelerin siyasi çözüm çerçevesinde tüm yabancı güçlerin Libya'dan çıkmasını kabul ettiğini de anımsattı.

Mali'de silahlı kuvvetler içindeki bir grup tarafından yapılan darbeye ilişkin de değerlendirmede bulunan Maas, Mali’deki durumun halen belirgin olmadığını söyledi.

Maas, darbeyle bozulan anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini istediklerini belirterek, darbeden ordudaki hangi kesimin sorumluluk taşıdığını hala bilmediklerini kaydetti.

Görüşmede Yemen’deki ihtilafı da ele aldıklarını belirten Maas, siyasi süreçte ilerleme sağlanması için hem Yemen hükümetine hem de ayrılıkçılara baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

Maas, tüm taraflara BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in çabalarını destekleme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da Maas ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüştüklerini belirtti.

Bin Ferhan, Yemen’de siyasi süreci desteklediklerini ifade etti.

İran’a yönelik silah ambargonun devam etmesi gerektiğini belirten Bin Ferhan, "Yemen’den İran'ın desteklediği Husi milislerince füzeler atılıyor." dedi.


Bin Ferhan, Suudi Arabistan’ın Libya konusunda Berlin sürecini ve Almanya’nın Libya’da istikrarı sağlanmasına ilişkin attığı adımları desteklediğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı
Gündem

Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’den dönen gurbetçi vatandaşlar için uyarı yaptı. Sınır kapılarında kurulan ..
Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti
Gündem

Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tehdit kokan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü...
Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Doğu Akdeniz'de hukuksuz hamlelerde bulunarak bölgede tansiyonu artıran Yunanistan, çareyi ABD'ye kucak açmakta buldu. Son zamanlarda Dedeağ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı