  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya Başbakanı Serrac ile krize çözüm çabalarını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 01:07:17 -
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya Başbakanı Serrac ile krize çözüm çabalarını görüştü

TRABLUS (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ülkesinin Libya krizine çözüm konusundaki çabalarını görüştü.

Libya hükümeti enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Trablus'a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Serrac ile bir araya geldi.

Görüşmede, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile Almanya Dışişleri Bakanlığından yetkililerin yanı sıra Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Siyale hazır bulundu.

Görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve Almanya'nın Libya krizine çözüm için sarf ettiği çabalar ele alındı.

- Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılmış bölge olması önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ülkesinin geçen ocak ayında gerçekleştirilen Berlin Konferansı'nın sonuçları çerçevesinde Libya'da çözüm yolunu sürdürmek için çaba sarf ettiğini aktardı.

Bunun başlangıcının kalıcı bir ateşkesle olacağını kaydeden Maas, Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılmış bölgeler olmasını önerdi.

Petrol sahalarındaki faaliyetlerin başlaması, ülke kaynaklarının dağıtımı konusunda anlaşmaya varılması ve Libya Merkez Bankası hesaplarının denetlenmesinde güven inşa etmek için olumlu bir adım atılması konularına değinen Maas, tüm tekliflerin meşru Libya hükümeti tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Maas, Berlin'in, Libya'da çatışmalara müdahil olan ülkelerle bir çıkış yolu bulmaya çalıştığına işaret ederek, durumun, iç savaştan Libya'daki tarafları destekleyen ülkelerin askeri müdahalesiyle açık bir savaşa dönüşmemesi için herkesin taviz vermesi gerektiğini aktardı.

- "Barış için bir ortak bulamadık"

Serrac ise görüşmede, Libya hükümetinin Berlin sürecine ilk uyum gösteren taraf olduğunu kaydetti.

Libya hükümetinin aylar önceki Moskova toplantısında ateşkesi kabul ettiğini anlatan Serrac, diğer tarafın bunu reddettiğini hatırlattı.

Serrac, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin sayılarının artmasına işaret ederek, karşı tarafla uzun süredir yaşadıkları olumsuz deneyimleri hesaba kattıklarını, gerçekten barış için bir ortak bulamadıklarını vurguladı.

AB'nin Libya'ya silah ambargosu uygulamak için başlattığı İrini Operasyonu'na da değinen Serrac, bu operasyonun Halife Hafter milislerine, silah, mühimmat ve paralı asker sevkiyatını sağlayan hava köprüsünü durdurmadığını belirtti.

Serrac, bazı ülkelerin operasyonun olumlu sonuçlar verdiğini ifade ettiğini ancak gerçeğin bunun aksini yansıttığını dile getirdi.

Libya Başbakanı, saldırıların tekrarlanmaması için tüm ayrıntıların ve gerekli güvencelerin ele alınması durumunda hükümetinin ateşkese karşı olmadığının altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı