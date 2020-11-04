  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi
Aktüel

Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:51:11 -
Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın daha önce temasta olduğu yabancı ülke delegasyonunda bulunan bir üyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maas ile Avrupa Birliği'nden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth’un pazartesi akşamı bir araya geldiği yabancı ülkenin delegasyondaki bir üyeye Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın bu konuda bugün bilgilendirilmesi üzerine Maas, Roth ve toplantıya katılan bakanlık çalışanlarının doktor kararıyla karantinaya girdiği belirtildi.

Maas’ın karantinadaki süreyi Brandenburg eyaletindeki evinde geçireceği aktarılan açıklamada, Dışişleri Bakanı'na yapılan ilk PCR testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Maas’ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bugün Berlin'de yapacağı görüşmenin ertelendiği duyurulmuştu.

Maas, eylülde yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir kez daha karantinaya girmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor
Dünya

Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığında bir değiş..
Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!
Gündem

Almanya’da çocuk kanalında İslam düşmanlığı!

Almanya’ya yayın yapan KİKA TV adlı sözde çocuk kanalında İslam düşmanlığı yapıldı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay