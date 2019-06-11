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Almanya Dışişleri Bakanı Maas İran’dan eli boş döndü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “ABD-İran çekişmesi dünya barışı için bir tehlike.

11 Haziran 2019 Salı 14:26
Almanya Dışişleri Bakanı Maas İran’dan eli boş döndü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “ABD-İran çekişmesi dünya barışı için bir tehlike. Bu olumsuz eğilime karşı koymamız gerekiyor” dedi.


İran’ın başkenti Tahran’da temaslarda bulunarak İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeler yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran’dan eli boş döndü. Maas, İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilecek ve 18 ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tahran’da yaptığı görüşmelerin ardından İran ile nükleer anlaşmanın sürdürebilmesini umduğunu ifade eden Bakan Maas, "Taraflar yükümlülüklerini yerine getirirse, nükleer anlaşmanın bir geleceği olabilir. Almanya ve Avrupa Birliği ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmanın arkasında olduğunu, Almanya’nın Avrupalı ortakları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yaptırımlarına rağmen Avrupa’daki firmaların İran ile iş yapabilmesine olanak sağlayan kısa adı Instex olan bir ödeme mekanizmasını devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.


Maas, nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını engelleme konusunda gösterilen çabaların sonuçvermediğini ve gelinen noktanın dünya barışını tehlikeye sürüklediğini söyledi. Maas, "Yaşanılan gerginliklere karşı konulması gerekiyor. Aynı zamanda başka ülkelerin nükleer silahlara sahip olmasını engellememiz gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:26
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