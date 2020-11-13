Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi.
Sözde medeniyetin beşiği ve insan haklarını merkez noktası kabul edilen Avrupa’da Müslümanlara yaşam hakkı tanınmıyor.
Bu ülkelerin başını ise Fransa ve Almanya gibi ülkeler çekiyor.
Devlet eliyle İslam'a ve Müslümanlar'a karşı "İslamafobi" adı altında nefreti körükleyen Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istemesi şaşkınlığa neden oldu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de düzenlenen ve 1955'de kurulan Federal Alman Ordusu Bundeswehr'in 65'inci kuruluş yıldönümü töreninde konuştu.
Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydetti.