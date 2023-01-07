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Almanya çıldırdı! Teröristleri öğretmen yapacak

Almanya, öğretmen açığını kapatmak için tehlikeli yola girdi. Mülteci öğretmenlere görev verilmesine ilişkin karardan daha çok FETÖ’cülerle PKK’lıların yararlanacağı endişesi doğdu

Yeniakit Publisher
2023-01-07 08:24:00 - 2023-01-07 08:24:58
Almanya çıldırdı! Teröristleri öğretmen yapacak

Berlin Eyaleti Eğitim Bakanlığı, yurtdışında kalifiye olan öğretmenlerin eyalette öğretmenlik yapmasının önündeki engelleri kaldırdı. Bakanlık, belirli seviyede (örneğin C1) Almanca bilgisi ile Türkiye'de bu alanda çalışıldığını gösteren Hizmet Belgesi'nin sunulması halinde kişilerin öğretmenlik uyum kursuna alınacağını ve vekil öğretmen ya da rehber öğretmen olarak işe başlatılacağını açıkladı.

Berlin'e akın ediyorlar

Öğretmenliğe başlayacak olanlara paralel olarak üniversitede öğrenim olanağı da sağlanacak. Bu girişim en çok son dönemde Türkiye'den dil şartı nedeniyle aile birleşiminin önünün kesilmesi nedeniyle ülkeye firar eden FETÖ'cüler ile PKK'lılara yarayacak. Firari FETÖ'cü öğretmenler, Almanya'da bu sistemden yararlanmak için şimdiden başkent Berlin'e taşınmaya başladı.

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