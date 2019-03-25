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Almanya bu kez şaşırttı! Öcalan ve PKK bayraklarına izin vermedi

Almanya’da her yıl olaylı geçen Nevruz kutlamaları, bu sene olaysız geçti. Alman polisi, geçen yılın aksine Frankfurt'taki gösteride, Öcalan ve PKK bayraklarına izin vermedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 01:32
Almanya bu kez şaşırttı! Öcalan ve PKK bayraklarına izin vermedi

Almanya'da her yıl düzenlenen Nevruz kutlamaları olaylı geçerken, bu yıl ise olaysız sona erdi. Alman polisinin geçen yılın aksine, gösteride terör örgütünün başı ve İmralı Adası'nda hapis yatan Abdullah Öcalan ve PKK bayraklarına izin vermemesi dikkati çekti. Almanya'da bu yıl Nevruz kutlamalarının merkezi yine Frankfurt oldu. Kentte düzenlenen yürüyüş ve gösteriye Almanya'nın çeşitli şehirlerinden gelen 10 binden fazla kişi katıldı.Frankfurt polis sözcüsü Isabell Neumann Protestan Haber Ajansı'na (epd) yaptığı açıklamada, Nevruz etkinliğinin olaysız geçtiğini söyledi. Polis sözcüsü Neumann, yürüyüş ve gösteri öncesinde polisin Almanya'da yasak olan yüzlerce PKK bayrağına el koyduğunu söyledi. Neumann, bayrakların çoğunda "Türkiye'de terörist olarak cezaevinde bulunan eski PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğunu" belirtti.

Polis, çok sayıda sustalı bıçak ele geçirdi

Frankfurt polisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Nevruz yürüyüşü ve gösterisi hakkında bilgi verdi. Bir paylaşımda, "Bir otobüste yapılan kontrolde çok sayıda sustalı çakı, çok sayıda işaret fişeği, bir elektroşok tabancası (taser) ve tabanca şeklinde bayıltıcı sprey ile Öcalan afişlerine el konuldu" denildi. "Otobüsteki kişilerin Nevruz gösterisine gitmekte" olduğu belirtilerek, Frankfurt'a girişlerine izin verilmediği ifade edildi.

Öcalan posterleri ve PKK bayraklarına izin yok

Frankfurt polisi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Üzerinde Öcalan'ın olduğu bayrak ve afişleri bulundurmak ve göstermenin yasaklandığı" konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, "PKK sembollerinin" de yasak olduğu vurgulanarak, her ikisinin de "cezai işleme tabi olduğu" belirtildi. Alman hükümeti 1993 yılından bu yana geçerli olan PKK yasağını Mart 2017 ayında genişletmiş, gösterilerde PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yasaklanmıştı.Frankfurt'ta bugün sabah saatlerinde iki ayrı güzergahtan yapılan yürüyüşün ardından Rebstock alanında "Nevruz, özgürlük bayramı-Abdullah Öcalan'a özgürlük" sloganı ile bir gösteri düzenlendi. Kürdistanlılar Demokratik Toplum Federasyonu tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğine 37 bin kişinin katılması bekleniyordu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 01:32
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