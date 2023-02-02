'Almanya bizi kıskanıyor' dalgası geçenler! Gurbetçi Türk'ün feryadına kulak verin...

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Almanya'da yaşayan gurbetçi Türk kadın, kazandığı maaşın ev kirası ve faturalarına yetmediğini anlattı.

Sosyal medyada yayın yapan kadın, kendisine gelen yorumlara da tepki ile karşılık verdi.

"Biz burada geçinemiyoruz." diyen genç kadın, "Bugün bir salatalık alalım mı diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

'Elimizde hiçbir şey kalmıyor'

"Sonra diyorsunuz ki siz krallar gibi yaşıyorsunuz, ben anlamıyorum yani bizim burada da ekonomik kriz var. Burada da hiçbir şey alamıyoruz artık." sözleri ile kendisine yapılan yorumlara tepki gösteren genç kadın, Almanya'daki ekonomik krize ilişkin şunları anlattı:

Kiralarımız 1000 euro, üstüne elektrik ve su faturamız geliyor 200-300 euro. Elimizde hiçbir şey kalmıyor deyince bize inanmıyorlar. Biri yazmış ki yorumlara euro zaten 20 oldu.

Yani bu Türkiye’deki insanları anlamıyorum her gün Starbucks’a gidiyorlar, dışarıda yiyorlar. Bir serpme kahvaltı 400 lira olmuş, her gün gidiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki siz krallar gibi yaşıyorsunuz, ben anlamıyorum yani bizim burada da ekonomik kriz var. Burada da hiçbir şey alamıyoruz artık.