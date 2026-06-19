Yoğun lif yapısıyla sindirim dostu! Keten tohumunun faydaları nelerdir

MUTFAKTA KULLANIM ALTERNATİFLERİ VE GÜNLÜK DOZ Taze öğüttüğünüz keten tohumunu günlük beslenme rutininize dahil etmek son derece pratik ve zahmetsiz bir işlemdir. Sabah kahvaltılarında tükettiğiniz yoğurdun, yulaf ezmesinin üzerine ekleyebilir veya salatalarınıza sos olarak serpiştirebilirsiniz. Ayrıca evde yaptığınız ekmek, poğaça gibi hamur işlerinin hamuruna katarak besin değerini çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabilirsiniz. Günlük tüketim miktarı olarak bir veya en fazla iki yemek kaşığı keten tohumu vücudun tüm ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Hafif fındığa benzer tadı sayesinde eklendiği her yemeğe hem lezzet hem de sağlık katan bir süper gıdadır.