Yoğun lif yapısıyla sindirim dostu! Keten tohumunun faydaları nelerdir
Son yılların en çok araştırılan besinlerinden biri olan keten tohumu, içerdiği omega-3 yağ asitleri, lif ve bitkisel protein sayesinde sağlıklı yaşamın önemli destekçileri arasında yer alıyor. Sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlayan bu küçük tohumun etkilerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için doğru tüketim yöntemlerini bilmek gerekiyor. Peki keten tohumu ne işe yarıyor, nasıl tüketilmeli ve kilo vermeye yardımcı oluyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar...