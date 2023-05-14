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Gündem Almanya Başkonsolosluğundan provokatif paylaşım!
Gündem

Almanya Başkonsolosluğundan provokatif paylaşım!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:03:00 -
Almanya Başkonsolosluğundan provokatif paylaşım!

Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz gelişmenin kayıtlara geçmediği seçim süreci ile ilgili Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan provokatif bir paylaşımda bulunuldu. Konsolosluktan yapılan açıklamada sandıkların kapanmasından sonra olayların çıkabileceği iddia edilerek Alman vatandaşları uyarıldı.

Almanya Başkonsolosluğu'ndan yapılan skandal açıklamada tepki çeken şu iddialarda bulunuldu:

"Seçim sonucunun belirsizliği ve adayların sonuçlara muhtemel tepkisi göz önüne alındığında, sandıkların kapanmasından sonraki saatlerde huzursuzluk yaşanabileceği göz ardı edilemez. Bu akşam şehirde dolaşılmamasını tavsiye ediyoruz. Enerji ve iletişim hatlarında kesinti olabileceğinden de korkulmaktadır. Bunun için elinizden geldiğince hazırlanmanızı öneririz."

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