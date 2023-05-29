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Dünya Almanya Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Dünya

Almanya Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 19:35:00 -
Almanya Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

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