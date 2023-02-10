Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye'ye mümkün olan tüm desteği sağlayacağız! Hedef o deprem bölgelerine destek

Scholz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Başbakan Scholz taziye defterine, "Almanya, Türkiye halkıyla birlikte üzüntü duymaktadır. Bu zor durumda yardımcı olmak için mümkün olan tüm desteği sağlayacağız. Hayatını kaybedenleri sessiz bir şekilde anıyor ve yakınlarının acısını paylaşıyorum." ifadelerini yazdı.

Berlin Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini daha önce de Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Berlin'deki yabancı misyon şefleri imzalamıştı.

- Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne gelerek taziye defterini imzaladı.

Hoekstra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Hoekstra, taziye defterine yazdığı, "Kelimeler, bu hafta Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerin yarattığı acı ve üzüntüyü tarif etmekte hep yetersiz kalacak. Hollanda'da yaşanan üzüntü ve şok, iki ülke arasındaki yakınlığı yansıtıyor." notunun görüntüsünü de paylaştı.

- Cenevre

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Türkiye'nin DTÖ nezdinde Daimi Temsilciliği'nde açılan taziye defterini imzalayarak, "asrın felaketinde" hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya da Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği'nde açılan taziye defterini imzaladı. Valovaya, yaşamını yitirenler için taziye dileğinde bulundu.

- Macaristan

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Güvenlik Politikası ve Enerji Güvenliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Peter Sztary, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı ve depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

- Sırbistan ve Karadağ

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy tarafından karşılanan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

Brnabic taziye defterine, "Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti adına ve kendi adıma, kurbanların ailelerine ve Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Sırbistan Cumhuriyeti ve halkı, dost Türk halkının acısını ve kederini paylaşmaktadır. Gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini yazdı.

Ayrıca, Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Belgrad Büyükelçiliği'ne gelerek taziye defterini imzaladı.

Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) yetkilileri, Novi Pazar Başkonsolosluğu'nda açılan taziye defterini imzaladı.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic de Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Abazovic'in, "Karadağ halkı dost ülke Türkiye'nin yanında ve her zaman öyle olacak. Türkiye bizim için bir dosttan daha öte." ifadelerine yer verildi.

- Bosna Hersek

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzalarken, "Yürekten başsağlığı diliyorum Türk halkına. Kalanlara sabır ve enkazdan sağ çıkarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.