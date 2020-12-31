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Aktüel Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19'la mücadelenin yüzyılın görevi olduğunu söyledi
Aktüel

Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19'la mücadelenin yüzyılın görevi olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:40:49 -
Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19'la mücadelenin yüzyılın görevi olduğunu söyledi

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin bu yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevi olduğunu bildirdi.

Merkel, bu akşam televizyondan yayınlanacak yeni yıl konuşmasında, salgının birçok insanı endişelendiren tarihi bir kriz olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgını ile mücadele bizim için yüzyılın siyasi, sosyal ve ekonomik bir görevidir." dedi.

2020'nin endişe ve belirsizlikle hatırlanacağını dile getiren Merkel hastanelerin, huzurevlerinde görev yapan doktor ve hemşirelerin bunu kendilerine gösterdiğine dikkati çekerek, Kovid-19'la mücadelede çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri de anan Merkel, "Nefes almadan geçen bu yılın sonunda bir an durup yas tutmak gerekiyor. Toplum olarak, yanında olamadan kaç kişinin sevdiği birini kaybettiğini unutmamalıyız. Onların acısını dindiremem ama bu akşam onları düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, Kovid-19 salgınını inkar edenlere ve bu konuda komplo teorileri üretenlere değinen Merkel, bunun tehlikeli, alaycı ve yakınlarını yitiren insanlara karşı zalimce olduğunu söyledi.

Merkel, Kovid-19 aşılarının yapılmaya devam ettiğini ve aşı sırası konusunda herkesin sabırlı olması gerektiğini belirterek, "Benim sıram geldiğinde ben de aşı olacağım." dedi.

Bilim adamlarının kendisine umut verdiğinin altını çizen Merkel, dünya çapında ilk güvenilir testin ve dünyada ilk izin verilen aşının Almanya'da geliştirildiğini hatırlattı.

BioNTech firmasıyla Kovid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 milletten insanın çalıştığını öğrendiğini belirten Merkel, "Hiçbir şey uluslararası iş birliğinin, çeşitlilikten kaynaklanan gücün ilerlemeyi sağladığını daha iyi gösteremez." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, dokuz ay sonra genel seçimlerin yapılacağını ve bir daha aday olmayacağını ifade ederek, "Yüksek olasılıkla bu son yeni yıl konuşmam. Son 15 yıl geçen yıl kadar zor geçmemişti dersem bunu abartmış olmam. Tüm endişelere ve şüphelere rağmen yeni yılı hiç bu kadar umutla beklemedik." diye konuştu.




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