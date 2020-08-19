Almanya Başbakanı Merkel Belarus'taki seçim sonuçlarını tanımadıklarını duyurdu:

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus'taki seçimleri, özgür şekilde ve adil yapılmadığı gerekçesiyle tanımadıklarını söyledi.

Merkel, AB liderleriyle yaptığı görüntülü görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Belarus'ta muhaliflere şiddet uygulanmasını kınadıklarını belirterek, "Belarus'ta seçimler özgür bir şekilde ve adil yapılmadı. O nedenle AB ülkeleri olarak seçim sonuçlarını tanımıyoruz." dedi.

Belarus'ta ifade özgürlüğünün garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Merkel, tüm tutukluların koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

- Mali'deki darbeye kınama

Mali'deki gelişmelere de değinen Merkel, bu ülkedeki darbeyi kınadıklarını belirterek, "Mali'de istikrar ve barışçıl ilişkilerden yanayız." diye konuştu.

Merkel, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) siyasi çözüm çabalarını desteklediklerini kaydederek, "Darbenin Mali 'de konuşlu Avrupalı ​​askerlere bir etkisi olmadı. Korona salgını nedeniyle ülkede çok az Alman askeri var. Bu açıdan tabii ki durumu çok dikkatli takip ediyoruz ve Fransa ile de yakın temas halindeyiz. Ancak şu anda darbenin askerlerin çalışmaları üzerinde hiçbir etkisi yok. Ancak güvenliklerinin garanti altına alınmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de yaşananlar konusunda endişe duyduklarını dile getiren Merkel, konunun enine boyuna eylülde Avrupa Konseyi toplantısında görüşüleceğini aktardı. Merkel, anlaşmazlık bulunan konularda taraflar arasında diyaloğa ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.



