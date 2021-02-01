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Dünya Almanya Başbakanı Merkel: Aşılama yaz aylarına kadar tamamlanacak
Dünya

Almanya Başbakanı Merkel: Aşılama yaz aylarına kadar tamamlanacak

BioNTech-Pfizer, Moderna ve Astrazeneca'dan 73 milyon aşı alınması konusunda anlaşma yapıldığını duyuran Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki tüm vatandaşların yaz aylarına kadar Covid-19’a karşı aşılanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 23:59:00 -
Almanya Başbakanı Merkel: Aşılama yaz aylarına kadar tamamlanacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Aşı Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada ülkedeki tüm vatandaşların yaz aylarına kadar Covid-19’a karşı aşılanacağını söyledi.

Yaz ayına kadar herkes aşılanacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın video konferans yöntemiyle katıldığı Aşı Zirvesi, 5 saatin ardından sona erdi. Zirveye eyalet başbakanları, aşı üreticisi şirketlerin temsilcileri ve Avrupa Konseyi yetkilileri de katıldı. Merkel, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Almanya’daki her vatandaşın yaz aylarına kadar Covid-19’a karşı aşılanacağına dair söz verdi.

Aşılamanın salgından kurtulmanın bir parçası olduğunu belirten Başbakan Merkel, önümüzdeki haftalarda yaşanacak aşı sıkıntısının nasıl aşılacağı konusunu da zirvede ele aldıklarını söyledi.

73 milyon doz aşı konusunda anlaşma yapıldı

Aşı üreten şirketler ile ilaç şirketleri arasındaki işbirliği sayesinde daha fazla aşı üretilebilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Merkel, yaptıkları görüşmelerde BioNTech-Pfizer, Moderna ve Astrazeneca'dan 73 milyon aşı alınması konusunda anlaşma yapıldığını duyurdu.

Avrupa’da aşı üretim kapasitesi sınırlı

Merkel, ABD'nin üçüncü ülkelere aşı ihraç etmediğine dikkat çekerek, bütün ülkelerin aşı konusunda beklentilerinin Avrupa'daki aşı üreticileri olduğunu vurguladı. Avrupa'nın da üretim kapasitesinin sınırlı olduğuna değinen Merkel, aşı konusunda yaşanılan sıkıntının da bundan kaynaklandığını açıkladı.

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