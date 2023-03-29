Almanların yıllardır uyguladığı tarif: Damarlardaki yağı ve kolesterolü söküp atıyor! Altın değerinde tavsiyeler
Kalp krizinden felce kadar ölümcül sağlık sorunlarına neden olan kötü kolesterolü önlemenin ilk adımı sağlıklı beslenmeden geçiyor. En sık karşılaşılan sağlık problemelerinden biri olan kolesterol, ihmal edildiğinde kalp ve damar sağlığını ciddi oranda etkiliyor. Uzmanlar, yaptıkları çalışmalar sonucu kolesterol seviyesini düşüren besinleri buldu. İşte altın değerinde tavsiyeleri sizler için derledik...
Kalp krizinden felce kadar ölümcül sağlık sorunlarına neden olan kötü kolesterolü önlemenin ilk adımı sağlıklı beslenmeden geçiyor ve bazı besinler damar koruyucu özelliğiyle öne çıkıyor...
Sağlıklı yetişkinlerde yapılan küçük bir çalışma, ceviz açısından zengin bir yemek yemenin yemekten sonra "kötü" (LDL) kolesterolün oksidatif hasarını önlediğini ortaya koydu. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen Omega-3 yağına alfa-linolenik asit (ALA) denir. Bu temel yağı, beslenme şekliyle almanız gerekir. Gözlemsel çalışmalar sonunda günde tüketilen her bir gram ALA'nın kalp hastalığından ölme riskini %10 oranında azalttığını gösteriyor.
Doğal tarif!
Almanlar bu tarifi yüzyıllardır biliyor. Bu ürünü hazırlamak için karmaşık malzemelere ihtiyacımız yok, muhtemelen mutfağımızda her şeyi bulacağız. Doğal içecek, arterleri temizlemeye ve kireçlenmeyi önlemeye yardımcı olacaktır. Tedavi ayrıca genel sağlığı iyileştirecektir.
Malzemeler
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2 litre musluk suyu
kabuğu soyulmuş 4 limon (mümkünse organik)
küçük bir parça zencefil
4 diş sarımsak
HAZIRLANIŞI
Lavaboda, akan suyun altında limonları fırçalayın ve zencefili yıkayın. Onları dilimler haline getirip karıştırıyoruz. Soyulmuş sarımsağı ekleyin ve diğer malzemelerle birlikte blendere koyun. Her şeyi iyice karıştırıp tencereye koyuyoruz.
Doğranmış malzemeleri suyla dökün ve ısıtın ancak kaynamalarına izin vermeyin. Soğutulmuş sıvıyı bir süzgeçten geçirin ve şurubu cam şişelere dökün. Çözeltiyi buzdolabında saklayın.
Kullanımı
Her kullanımdan önce şişeyi sallayın. Günde yarım bardak şurup içmeliyiz. Aç karnına veya yemekten 2 saat önce kullanmak en iyisidir. En iyi sonuçlar için, çözümü 3 hafta boyunca içiyoruz. Tedaviyi tekrar etmemiz gerektiğini hissedersek, bir hafta aradan sonra yapabiliriz.
Kötü kolesterolü söküp atıyor! Atardamarları temizliyor! Damar temizleyen yiyecekler
Araştırmalara göre, avokado, kolesterolü daha iyi kontrol etmeyi amaçlayan bir diyetin parçası olarak kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Soğan Her türlü soğanı tüketin. İçerdikleri sülfitlerden, kolon ve mide kanseri riskini azaltan kimyasallardan en iyi şekilde yararlanmak için salatalara çiğ ekleyin. Ayrıca tansiyonu düşürme etkisine sahiptirler ve kötü kolesterolü önledikleri bilinmektedir. Kızılcık Son zamanlarda yapılan araştırmalar, birçok antioksidan içeren kızılcık suyunun kalbi koruyabileceğini gösteriyor. Çalışmalar, günde üç porsiyon kızılcık suyu tüketiminin iyi kolesterol seviyelerini artırırken, kötü kolesterolü düşürdüğünü ve böylece kalp ve damar hastalıkları riskini büyük oranda azaltabileceğini gösteriyor. Doğal kızılcık sularını ve şeker içermeyenleri tercih edin.
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