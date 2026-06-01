Lüks sedanda teknoloji ve konfor dönemi! Lexus’un yeni ES modeli Türkiye’ye geliyor

Tamamen yeni ES’nin kabin tasarımında sade, modern ve ferah bir atmosfer oluşturulurken, her detayda kalite hissi ön plana çıkarıldı. Lexus tasarım ekibi, açık ve yalın bir yaşam alanı tasarladı. Aynı zamanda tüm kontrollerin sezgisel ve kolay kullanılabilir olmasına odaklandı. Lexus’un “Kişiselleştirilmiş Lüks” yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen kabin, sürücü ve yolcuların tüm ihtiyaçlarını önceden öngörerek konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Kabinin üst bölümde açık ve ferah bir mimari tercih edilirken, alt bölüm yolcuları sararak daha sıcak ve rahat bir atmosfer oluşturuyor. Yeni ES’nin arka yaşam alanı ise, limuzin konforunu sedan segmentine taşıyor. Ön ve arka koltuklar arasındaki mesafe 1.102 mm’ye çıkarılarak önceki nesle göre 77 mm daha geniş bir yaşam alanı sunuldu. Özellikle üst donanımlı elektrikli ES versiyonlarında sunulan “Arka Konfor Paketi”, arka yolcular için üst düzey bir deneyim sağlıyor. Bu pakette arka koltuklar 28-38 derece arasında yatırılabiliyor ve ısıtma, havalandırma ile masaj fonksiyonları sunuyor. Ön yolcu koltuğunun arkasındaki koltukta ise uzatılabilir ottoman tipi ayak desteği yer alıyor. Ayrıca ön yolcu koltuğu ve başlığı elektrikli şekilde öne katlanarak arka yolcular için daha geniş diz mesafesi ve daha açık görüş alanı sağlıyor. Bu özellik daha önce Lexus’un amiral gemisi LS modelinde sunulmuştu.Arka orta kol dayamada yer alan dokunmatik kontrol paneli sayesinde koltuk ve klima ayarları kolayca yönetilebiliyor. Tamamen yeni ES, Lexus’un yeni nesil ön koltuk teknolojisini kullanan ilk modeli olma özelliğini de taşıyor. Hafif yapılı ve modüler tasarıma sahip yeni koltuklar daha ince bir profil sunarken, destek ve konfor seviyesini artırıyor. Uzatılabilir ön minder yapısındaki geliştirmeler sayesinde özellikle uzun yolculuklarda bacak desteği daha etkili hale getirildi. İnsan odaklı yaklaşım, gelişmiş dijital teknolojiler ve Lexus’unOmotenashi misafirperverlik anlayışıyla geliştirilen yeni ES, sürücü ve yolcular için üst düzey bir deneyim sunuyor. Yeni ES’nin kokpit tasarımı, Lexus’unsürücü odaklı Tazuna konseptiyle şekillendirildi. Bu yaklaşım sayesinde sürücünün görüş alanı optimize edilirken, tüm kontrollerin sezgisel şekilde kullanılabilmesi hedeflendi. Böylece sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan otomobili yönetebilmesi sağlandı. 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı, direksiyon formuna uygun şekilde tasarlanarak daha net bir görüş sunuyor. Sürücüler ekran düzenini kendi tercihlerine göre altı farklı görünümle kişiselleştirebiliyor.Yeni nesil üç kollu Lexus direksiyonu ise daha küçük çaplı yapısıyla sportif bir kullanım hissi sunuyor. Kabinde kullanılan kaliteli döşeme ve kaplama detayları, lüks atmosferi güçlendiriyor. Ambiyans aydınlatma özelliği yolculuk atmosferini kişiselleştirmeye yardımcı oluyor. 14 farklı tema ve 50 renk seçeneği sunan sistem, dinamik ışık efektleriyle kabin ambiyansını yolculuk boyunca değiştirebiliyor.