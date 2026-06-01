Lüks sedanda teknoloji ve konfor dönemi! Lexus’un yeni ES modeli Türkiye’ye geliyor
Premium otomobil üreticisi Lexus, lüks sedan segmentindeki köklü modeli ES’nin sekizinci neslini 2026’nın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacak.
Lexus, lüks sedan segmentindeki en köklü modellerinden ES’yi yeni nesliyle Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Markanın tasarım ve teknoloji vizyonunu yansıtan yeni nesil ES, 2026’nın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Türkiye’de 10. yılına giren Lexus, yeni ES modeliyle birlikte ürün gamını daha da genişleterek premiumsegmentteki iddiasını güçlendirecek. İlk kez 2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda sergilenen LF-ZC konseptinden ilham alınarak geliştirilen yeni ES, klasik sedan anlayışını daha fazla teknoloji ve günümüz lüks anlayışıyla yeniden yorumluyor. Daha büyük boyutları, ileri teknolojileri ve yüksek konfor seviyesiyle dikkat çeken model, Lexus’unyeni tasarım dilini yansıtıyor.
Yeni ES’nin dış tasarımında akıcı ve zarif çizgiler öne çıkarken, kabinde ise ferah, sade ve lüks bir yaşam alanı sunuluyor. Lexus’unOmotenashi misafirperverlik anlayışı doğrultusunda geliştirilen kabin, daha yüksek konfor seviyesi ve gelişmiş kullanıcı deneyimiyle dikkat çekiyor. Markanın en köklü modellerinden biri 1989 yılında Lexus markasının doğuşuyla birlikte LS modeliyle beraber tanıtılan ES, markanın en köklü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar dünya genelinde 3 milyondan fazla satış adedine ulaşan ES, Avrupa pazarına ise 2018 yılında tam hibrit yedinci nesliyle giriş yapmıştı. Tamamen yeni ES, önceki nesline göre daha büyük boyutlara sahip olmasına rağmen aerodinamik ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Modelin geliştirme süreci, Japonya’daki ShimoyamaAraç Geliştirme Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tasarım, mühendislik ve test ekiplerinin aynı çatı altında çalıştığı merkezde yeni ES kapsamlı şekilde test edilerek geliştirildi.
Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni nesil ES ile hibrit teknolojisinin getirdiği avantajları daha da ileriye taşıdı. Lexus’un altıncı nesil hibrit teknolojisini kullanan ilk model olan ES 300h, 2.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, ön eAxle ünitesi ve yeni nesil lityum-iyon bataryayı bir araya getiriyor. 198HP güce sahip ES 300h, dört çeker versiyon ile 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte yüksek performansı 4.8 lt/100 km yakıt tüketimi ve 109 g/km gibi düşük CO2 emisyonu değerleriyle birleştiriyor.Yeni hibrit sistem daha yüksek verimlilik, rafinelik ve performans sunarken, önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerle tercih edilebiliyor. Lexus, tamamen yeni ES modelini “CleanTech x Elegance” tasarım felsefesiyle geliştirdi.Sekizinci nesil ES, ileri teknolojiyi zarafet ve el işçiliğiyle buluşturarak lüks sedan segmentine yeni bir bakış açısı getiriyor. Tamamen yeni ES, Lexus’un yeniden tasarlanan GA-K platformu üzerine yapıldı. Elektrikli ve hibrit güç ünitelerine uygun şekilde geliştirilen platform sayesinde daha geniş yaşam alanı sunulurken, “altın oran” yaklaşımıyla otomobilin dingil mesafesi, uzunluğu, genişliği ve yüksekliği arasında ideal denge sağlandı. Ön tasarımda Lexus’un karakteristik “spindle” formu modern şekilde yeniden yorumlandı. Motor kaputundan tampon uçlarına kadar uzanan tasarım dili, araca güçlü ve sportif bir görünüm kazandırdı.
Yeni ES’nin dikkat çeken detaylarından biri de Lexus’un yeni aydınlatma imzası oldu. Çift L formundaki ön far tasarımıyla gündüz farları ve sinyal lambaları farklı konumlandırılarak markanın yeni nesil modellerine özgü modern bir görünüm oluşturuldu.Yan profilde ise sedan zarafetini güçlendiren akıcı siluet öne çıkıyor. Arka bölüme doğru kesintisiz uzanan tavan çizgisi, otomobile coupe benzeri akıcı bir karakter kazandırıyor. Arka tasarımda Lexus’un geniş duruşunu vurgulayan yeni ışık imzası dikkat çekiyor. Aracın genişliği boyunca uzanan LED ışık barı, LEXUS logosunu merkezde birleştirirken aerodinamik performansa da katkı sağlıyor. Yeni Lexus ES, boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Modelin toplam uzunluğu 5.140 mm’ye ulaşırken, dingil mesafesi 80 mm artırılarak 2.950 mm’ye çıkarıldı. Genişliği 1.920 mm olan yeni ES’nin yüksekliği ise elektrikli versiyonda 1.560 mm, hibrit versiyonda 1.555 mm olarak açıklandı. Bu büyüyen ölçüler sayesinde hem yaşam alanı hem de 517 litreye kadar çıkan bagaj hacmi önemli ölçüde artırıldı.
Tamamen yeni ES’nin kabin tasarımında sade, modern ve ferah bir atmosfer oluşturulurken, her detayda kalite hissi ön plana çıkarıldı. Lexus tasarım ekibi, açık ve yalın bir yaşam alanı tasarladı. Aynı zamanda tüm kontrollerin sezgisel ve kolay kullanılabilir olmasına odaklandı. Lexus’un “Kişiselleştirilmiş Lüks” yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen kabin, sürücü ve yolcuların tüm ihtiyaçlarını önceden öngörerek konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Kabinin üst bölümde açık ve ferah bir mimari tercih edilirken, alt bölüm yolcuları sararak daha sıcak ve rahat bir atmosfer oluşturuyor. Yeni ES’nin arka yaşam alanı ise, limuzin konforunu sedan segmentine taşıyor. Ön ve arka koltuklar arasındaki mesafe 1.102 mm’ye çıkarılarak önceki nesle göre 77 mm daha geniş bir yaşam alanı sunuldu. Özellikle üst donanımlı elektrikli ES versiyonlarında sunulan “Arka Konfor Paketi”, arka yolcular için üst düzey bir deneyim sağlıyor. Bu pakette arka koltuklar 28-38 derece arasında yatırılabiliyor ve ısıtma, havalandırma ile masaj fonksiyonları sunuyor. Ön yolcu koltuğunun arkasındaki koltukta ise uzatılabilir ottoman tipi ayak desteği yer alıyor. Ayrıca ön yolcu koltuğu ve başlığı elektrikli şekilde öne katlanarak arka yolcular için daha geniş diz mesafesi ve daha açık görüş alanı sağlıyor. Bu özellik daha önce Lexus’un amiral gemisi LS modelinde sunulmuştu.Arka orta kol dayamada yer alan dokunmatik kontrol paneli sayesinde koltuk ve klima ayarları kolayca yönetilebiliyor. Tamamen yeni ES, Lexus’un yeni nesil ön koltuk teknolojisini kullanan ilk modeli olma özelliğini de taşıyor. Hafif yapılı ve modüler tasarıma sahip yeni koltuklar daha ince bir profil sunarken, destek ve konfor seviyesini artırıyor. Uzatılabilir ön minder yapısındaki geliştirmeler sayesinde özellikle uzun yolculuklarda bacak desteği daha etkili hale getirildi. İnsan odaklı yaklaşım, gelişmiş dijital teknolojiler ve Lexus’unOmotenashi misafirperverlik anlayışıyla geliştirilen yeni ES, sürücü ve yolcular için üst düzey bir deneyim sunuyor. Yeni ES’nin kokpit tasarımı, Lexus’unsürücü odaklı Tazuna konseptiyle şekillendirildi. Bu yaklaşım sayesinde sürücünün görüş alanı optimize edilirken, tüm kontrollerin sezgisel şekilde kullanılabilmesi hedeflendi. Böylece sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan otomobili yönetebilmesi sağlandı. 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı, direksiyon formuna uygun şekilde tasarlanarak daha net bir görüş sunuyor. Sürücüler ekran düzenini kendi tercihlerine göre altı farklı görünümle kişiselleştirebiliyor.Yeni nesil üç kollu Lexus direksiyonu ise daha küçük çaplı yapısıyla sportif bir kullanım hissi sunuyor. Kabinde kullanılan kaliteli döşeme ve kaplama detayları, lüks atmosferi güçlendiriyor. Ambiyans aydınlatma özelliği yolculuk atmosferini kişiselleştirmeye yardımcı oluyor. 14 farklı tema ve 50 renk seçeneği sunan sistem, dinamik ışık efektleriyle kabin ambiyansını yolculuk boyunca değiştirebiliyor.
Ses sistemi olarak da premium deneyim ön plana çıkıyor. Standart olarak sunulan 10 hoparlörlü ses sistemi yüksek ses kalitesi sağlarken, üst donanımlı versiyonlarda özel geliştirilen 17 hoparlörlü Mark LevinsonSurround Sound sistemi yer alıyor. Yeni ES’nin üç bölgeli klima sistemi sürücü, ön yolcu ve arka yolcuların farklı sıcaklık ayarları yapabilmesine imkan tanıyor. Lexus ClimateConcierge sistemi koltuk ısıtma, havalandırma, direksiyon ısıtma ve klima fonksiyonlarını birlikte yöneterek maksimum konfor sağlıyor. Yeni nesil multimedya sistemiyle dijital deneyimi yeniden tanımlıyor Lexus, tamamen yeni ES modelinde ilk kez kullanılan yeni nesil LexusConnect multimedya sistemiyle dijital kullanıcı deneyimini ileri taşıyor. Daha hızlı çalışan altyapısı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve yeni dijital kokpit yapısıyla sistem, sürücü ve yolcular için daha sezgisel ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Lexus ES’de ilk kez kullanılan Arene yazılım platformu, yeni nesil multimedya araç dijital ortamı yeniden tanımlıyor. Yeni multimedya sistemi, önceki nesle göre dört kat daha hızlı işlem gücü, sekiz kat daha fazla depolama kapasitesi ve 256 GB hafıza sunuyor. İnce yapıya sahip 14 inçlik dokunmatik ekran, yeni ES’nin “CleanTech x Elegance” tasarım anlayışını destekliyor. Yeni ES’de gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri ES modelinde sunulan yeni nesil güvenlik ve sürüş destek teknolojileriyle aktif güvenlik seviyesi daha ileri taşınıyor. Tüm yeni ES modellerinde standart olarak sunulan en güncel Lexus SafetySystem+ paketi, daha geniş senaryolarda sürücüyü destekleyerek kazaların önlenmesine yardımcı oluyor. Yeni nesil Lexus SafetySystem+, önceki nesle göre çok daha geniş algılama kapasitesine sahip. Geliştirilen sensör teknolojileri sayesinde yatay görüş açısı yüzde 115 artırılırken, algılama mesafesi yüzde 170 oranında geliştirildi. Böylece sistem, çevresel riskleri daha erken tespit ederek sürücüyü daha etkili şekilde destekliyor. Yeni ES’ninÖn Çarpışma Önleyici Sistemi de kapsamlı şekilde geliştirildi. Sistem artık daha geniş bir hareketli ve sabit engel yelpazesini algılayabiliyor. Dinamik Radarlı Hız Sabitleme Sistemi ise yeni Eco Run modu ile dikkat çekiyor. Sistem, öndeki aracın hava direnci avantajını analiz ederek sürücünün daha verimli takip mesafesi belirlemesine yardımcı oluyor. Araçta Şerit Takip Sistemi,Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Şerit Değiştirme Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı ve Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi özellikler de yer alıyor.Yeni Arkadan Yaklaşan Araç Uyarı Sistemi ise arkadan yaklaşan araçları sesli uyarı, dijital gösterge ekranı ve dijital dikiz aynası üzerinden sürücüye bildiriyor.
