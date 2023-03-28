Diş macununu sifonun içine atarsanız ne olur? Evlerini temiz tutmak isteyeneler dikkat: Sırrı açıklıyoruz

Bazı pratik fikirler tuvaletinizin değişime uğramasına kolaylık sağlayacaktır. Bunlardan birisi de diş macununu sifonun içine atmak.

Öncelikle marketten ucuz ve kokusu güzel olan bir diş macununu alalım. Pahalı bir şey almanıza gerek yok çünkü dişlerimiz için kullanmayacağız.

Aldığımız diş macununa bir toplu iğne ile 15-20 tane delik açalım.

Diş macununa biraz bastırıp, açtığımız deliklerden hafifçe dışarı çıkmasını sağlayalım.

Daha sonra sifon haznesinin içine diş macununu komple atalım. Bir kaç dakika bekleyip sifonu çekelim. Gördüğünüz üzere hem banyonuz mis gibi koktu hem de tuvaletiniz mis gibi kokacaktır. Yenilemeniz kullanıma göre değişecektir ancak uzun süre gideceğine emin olabilirsiniz.

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Evlerini temiz tutmak isteyeneler için;

Diş macunu; duş başlığı, armatür, küvet, metal gider tıpası ve lavabolarda biriken kireç, sabun artığı, su lekesi gibi kalıntıların temizlenmesine yardımcı olur. Metal yüzeylerin parlatılmasını sağlar. Lavabonuzu herhangi bir yüzey temizleyiciyle yıkadıktan sonra diş macunuyla ovarak lekeleri uzaklaştırabilirsiniz.



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