Almanların koruduğu teröristler, Türk bayrağı açan şahsı bıçakladı! Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından, Türk bayrağı açtığı gerekçesiyle sırtından bıçaklandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Almanya'nın Lüdenscheid kentinde yürüyüş yapan potansiyel teröristler, Türk vatandaşlarının karşıt gösteri amacıyla açtığı Türk bayrağını görünce kudurdu. 4 kişi bıçaklandı Terör örgütü yandaşlarının saldırısında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı 50 yaşındaki kişinin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Polis sözcüsü, akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade etse de görüntüler her şeyi açıklıyor!..

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