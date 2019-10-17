0553 313 94 23

Almanların koruduğu teröristler, Türk bayrağı açan şahsı bıçakladı!

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından, Türk bayrağı açtığı gerekçesiyle sırtından bıçaklandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 09:15

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Almanya'nın Lüdenscheid kentinde yürüyüş yapan potansiyel teröristler, Türk vatandaşlarının karşıt gösteri amacıyla açtığı Türk bayrağını görünce kudurdu.

4 kişi bıçaklandı

Terör örgütü yandaşlarının saldırısında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ağır yaralı 50 yaşındaki kişinin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis sözcüsü, akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade etse de görüntüler her şeyi açıklıyor!..

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:15
  1. Türk Bayrağı
  2. Almanya
  3. Almanya'nın Lüdenscheid kenti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alıç şerbeti nasıl yapılır? Alıç şerbeti tarifi
    1. Alıç şerbeti nasıl yapılır? Alıç..
    2. Almanların koruduğu teröristler, Türk..
    3. Dolarda kritik gün! İşte son durum
    4. Kivinin faydaları ve zararları nedir?
    5. Taşeron işçi kadro ne zaman? Taşeron..
    6. Eli kanlı terör örgütü PKK, 20 bin..
    7. Della Miles'tan Barış Pınarı Harekatı..
    8. Ananasın faydaları nelerdir?
    9. Macron'dan başörtüsü talimatı! Fransa..
    10. Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?..
    11. Sirenka nedir? Sirenka nasıl yapılır?
    12. Deprem sonrası ölenlerin sayısı yükseldi
    13. Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih..
    14. Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok..
    15. ABD'ye bir F-35 şoku daha! Rusya'ya..
    16. Tutmanik nedir? Tutmanik nasıl yapılır?
    17. S. Arabistan'da dehşete düşüren..
    18. MSB açıkladı: 673 terörist etkisiz..
    19. Ayn el Arab'taki ABD üssü bombalandı!
    20. Yargı Reformu teklifi yasalaştı
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    ABD medyasını çıldırtan resim!
    ABD medyasını çıldırtan resim!
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
    Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'tan flaş Türkiye itirafı
    İncirlik iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Trump'tan flaş Türkiye itirafı
    İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması
    İmamoğlu'ndan tepki çekecek Kanal İstanbul açıklaması