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Teknoloji Almanların korktuğu başına geldi... Göktürk-1 Süveyş'teki kazayı böyle görüntüledi
Teknoloji

Almanların korktuğu başına geldi... Göktürk-1 Süveyş'teki kazayı böyle görüntüledi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen uydusu Göktürk-1, Süveyş Kanalı'nda dünya taşımacılık trafiğinin aksamasına sebep olan gemiyi görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 17:59:00 - 2021-03-27 18:00:04

Süveyş Kanalı'nda ilerlerken rotadan çıkarak karaya oturan ve yan dönerek kanalda sıkışan dev geminin son durumunu, Türkiye'nin yerli ve milli gözlem uygusu Göktürk-1 görüntüledi.

Tayvan merkezli Evergreen tarafından işletilen, 400 metre uzunluğundaki dev yük gemisi Ever Given, 24 Mart tarihinde Süveyş Kanalı'nda yol alırken şiddetli rüzgar ve kum fırtınasına yakalanarak rotadan çıkmıştı.

Kontrolden çıkan gemi karaya çarparak kanalda sıkışmış, her gün onlarca geminin transit geçiş güzergahı olan Süveyş Kanalı'nı gemi trafiğine kapatmıştı.

Göktürk-1 kazayı görüntüledi 

Dev gemiyi saplandığı kumdan kurtarmak için çeşitli çalışmalar başlatıldı. 59 metre genişliğe, 400 metre uzunluğa ve yaklaşık 200 bin ton ağırlığındaki bu gemiyi hareket ettirmek için, kanalın belli başlı yerlerinde iş makineleri ile kazı yapıldı.

Özellikle geminin burun istikametine gelen yerin çamurdan kurtarılması için yürütülen çalışmalar sürerken, yerli ve milli gözlem uydusu Göktürk-1 geminin son durumunu gösteren görüntüleri paylaştı. Paylaşılan güncel uydu görüntülerinde, geminin etrafında yürütülen faaliyetlerin güncel hali ortaya kondu.

Almanların "korkusu" gerçek oldu

Türkiye'nin keşif ve gözlem uydusu Göktürk-1, gökyüzüne fırlatıldığı zaman Avrupa başta olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle Türkiye'nin yerli ve milli uydu sistemlerinin görüntüleme özelliklerine dikkat çekilen Alman DieWelt gazetesindeki yazıda "Erdoğan bizi HD olarak izleyecek" ifadeleri kullanılmıştı.

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Yorumlar

abdurrahman

uydu görüntüsü değil animasyon
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Cumali Mol

Güzellere bakmak sevabtır. Har. Har. Har. Har.
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