Almanların Ayasofya hazımsızlığı!

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mütedeyyin siyasetçilerin onlarca yıldır hayalini kurduğu Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması hadisesini gerçekleştiriyor. Erdoğan’ın talimatlarıyla AK Parti tarafından gündeme getirilen Ayasofya konusu, Danıştay’da görüşüldü. 15 gün içinde Danıştay’ın kararını açıklaması bekleniyor.

Türkiye’de tüm bunlar yaşanırken, Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasını hazmedemeyen Haçlı kalıntıları, türlü spekülasyonlara imza atıyor. Son olarak Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) hazımsızlığını gözler önüne seren bir haber yayınladı.

“Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da dünyaca ünlü turistik alanını tekrar camiye dönüştürmek istiyor. Türk seçmenlerin oyunu kazanmaya çalışan Erdoğan, büyük bir direnişle karşılaştı.” denilen yayınlanan haberde, Ayasofya’nın turistik öneminin yanı sıra, hep siyasi konulara sebep olduğu da belirtildi.

Haberde, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kiliseyi sembolik öneme sahip başka bir eylem için kullandı: 1935'te Ayasofya'yı modern Türkiye'nin laik bir ülke olduğu mesajını taşıyan bir müzeye dönüştürdü.” ifadelerine yer verildi.

“Erdoğan siyasi rant peşinde”

Mustafa Kemal’in laiklik mesajı vermek için Ayasofya’yı müze yaptığını vurgulayan haberde, “Şu anki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İstanbul'un merkezi Fatih ilçesinde bulunan binadan sembolik sermaye yapmayı planlıyor.”denildi.

Erdoğan’ın seçmenlerinin“Milliyetçi-İslamcı”olduğu savunulurken,“Ayasofya, Hıristiyan Konstantinopolis'in Osmanlılar tarafından fethini ve İslam dünyasının üstünlüğünü simgeliyor” diye yazıldı.

DW’nin haberinde,“Aynı zamanda iktidardaki AK Parti’nin lideri olan Erdoğan, Atatürk'ün kararını tersine çevirmek ve Ayasofya'yı İslami ibadet yeri olarak yeniden açmak için elinden geleni yapıyor. Türkiye'de uzun zamandan beri Ayasofya’nın bir camiye dönüşme olasılığı hakkında konuşuluyor ancak bu sefer planlar kesin bir şekil alıyor. Perşembe günü, Türkiye'nin en yüksek idare mahkemesi olan Danıştay, Atatürk'ün Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1935 kararnamesinin yasal olarak geçerli olup olmadığını inceleyen bir dava gördü.” ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Ayasofya Camii için kullandığı, “Kılıç hakkı” ifadesinin de değerlendirildiği söz konusu haberde, bu söylemin milliyetçi olduğu savunuldu.

Haberde, fethin yıldönümünde Ayasofya’da okutulan Fetih suresinden de bahsedildi.

Büyük hazımsızlık: Seçmeni arkasına almaya çalışıyor

Alman DW habere şöyle devam etti:

“Erdoğan'ın girişimi, Türk seçmenleri AKP'nin arkasına alma girişimi olarak görülüyor. Anketlerin çoğunluğu, partinin geç dönemde önemli bir destek kaybettiğini gösteriyor. Sonuç olarak, Erdoğan son aylarda halk arasında milliyetçi duyguları canlandırmaya çalışıyor.”

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un Ayasofya’nın müze olarak kalması yönündeki görüşünün de dile getirildiği haberde, “Erdoğan’ın hamlesi bölünmeye neden olabilir” denildi.

Gezi imamına yer verildi

Alman DW’nin haberinde, Gezi imamı İhsan Eliaçık’ın görüşüne de yer verildi. Buna göre Eliaçık, İslam’da ‘kılıç hakkı’ diye bir kavram olmadığını iddia ederek, Ayasofya’nın ibadete açılmasını, “Kültürel alanların zorla ilhak edilmesi” diye niteledi.