Almanların "asimilasyon" yalanına AK Parti'den sert cevap

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Alman DW kanalının "Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri" yönünde iddiaları içeren yayın yapmasına tepki göstererek, kendisinin de Çerkez olduğunu belirterek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şemsiyesi ve ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan dolayı son derece mesut ve bahtiyarız." dedi.

Baybatur, Alman kanalı DW'de yer alan bir yayında Türkiye'deki Çerkezlerin asilime edildiklerinin iddia edildiğini, bunu Türkiye'ye yönelik bir operasyonun parçası olarak gördüklerini, Çerkez toplumu olarak bunun farkında olduklarını bildirdi.

Çerkezlerin 150 yıl önce yaşadığı büyük sürgünde Türk milletinin kadirşinaslık göstererek kendilerini bağırlarına bastığını anlatan Baybatur, Kurtuluş Savaşı'nda ve modern Türkiye’nin inşasında her zaman aktif rol aldıklarını kaydetti.

Türkiye'de Çerkezlerin hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş olarak görülmediğine dikkati çeken Baybatur, şunları kaydetti:

"Çerkezler bu devletin kurucu unsurlarındandır. Bunda endişe ve tereddüdümüz yoktur. Bugün Kayseri'de ve Düzce'deki üniversitelerde Çerkezce dil eğitimi verilmektedir. İlkokullarda seçmeli ders olarak vardır. Bu hangi asimilasyondur. Buradaki hedef farklıdır. Bugün Türkiye'de 5 milyona yakın Kafkas kökenli Çerkez yaşamaktadır. Hiçbir şekilde biz asimilasyona uğramış değiliz.

Bu beşinci kol faaliyetleri bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz, ülkemize yönelik her zaman yapılan faaliyetlerdir. Ama biz Çerkezler buna prim vermeyiz pabuç da bırakmayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şemsiyesi ve ay yıldızlı Türk bayrağının altında yaşamaktan dolayı son derece mesut ve bahtiyarız. İnşallah ülkemizi büyüterek ekonomisinden tüm alanlara kadar bu ülkede müreffeh bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz."

Baybatur, babasından ve dedesinden sürgün hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü, vatansızlığın ve devletsizliğin ne demek olduğunu gayet iyi bildiklerini, atalarının bu devlete, vatana, millete ve bayrağa sahip çıkılması öğüdünü unutmadıklarını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu topraklara sahip çıkmak tabiri caizse bizim için iman meselesidir." ifadelerini kullandı.