Almanlardan Türk SİHA'ları hakkında bomba analiz: Rusları üzüyor

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Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna'da işgalci Rus güçlerine ağır kayıplar verdirdi.

Her cephede destan yazan Türk SİHA'larını analiz eden Alman medyası, Ukrayna'nın bu araçlara çok güvendiğini belirterek "Ruslar öfkeli çünkü Ukrayna, Türkiye'den aldığı İHA'ları sadece gözlem için kullanmadı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Ukrayna'ya 20 adet SİHA teslim etti"

Türkiye'nin Ukrayna'ya 20 civarında SİHA teslim ettiğini ileri süren Alman medyası şöyle devam etti:

"Kiev'e toplamda 48 SİHA satılması planlanıyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Aralık ayında attığı twette en yeni Türk dronu AKINCI'nın yakında Ukrayna ordusunun kullanımına sunulmasını umduğunu söyledi. Türk dronları küresel rekabette modern ve etkili kabul ediliyor. AKINCI birkaç ay önce Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Üreticiye göre bunlar bir ton üzerinde bomba ve füze taşıyabilir. TB2 ve AKINCI silah firması Baykar tarafından üretilmektedir."

"Türk gözlemciler Rusya Lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşta Türk dronlarının kullanılmasından acı bir şekilde şikayet ettiğini ve silah anlaşması konusunda oldukça üzgün olmaya devam edeceğini söylüyorlar" diyen Alman medyası şunları kaydetti:

"Etkinliğini defalarca kanıtladı"

"Türk dronları son yıllarda etkinliğini defalarca kanıtladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Türk SİHA'larını kullandı. Ermenistan ağırlıklı olarak Rus silahlarına sahipti. Azerbaycan, askeri gözlemcilerin dediği gibi Türk SİHA'ları sayesinde birkaç hafta içinde çatışmayı kendi lehine çevirmeyi başardı."

Türk SİHA'larının halihazırda Suriye, Irak, Azerbaycan, Etiyopya, Libya ve Ukrayna gibi ülkelerde kullanıldığını aktaran Alman medyası, "Ayrıca Polonya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas, Tunus ve Katar da bu ölümcül teknolojiyi satın aldı" dedi.