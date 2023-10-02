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Ekonomi Almanlardan şaşkına çeviren Türkiye kararı! Günlük 90 Euro'dan almaya başladılar
Ekonomi

Almanlardan şaşkına çeviren Türkiye kararı! Günlük 90 Euro'dan almaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-10-02 14:51:00 -
Almanlardan şaşkına çeviren Türkiye kararı! Günlük 90 Euro'dan almaya başladılar

Yaz sezonunun bitmesinin ardından Türkiye'deki hava sıcaklıkları normalin üzerinde ilerliyor. Bu nedenle tatil rezervasyonlarına talep artmaya devam ediyor. Son olarak Almanların en çok tercih edilen destinasyonların başında Türkiye yer alıyor.

Almanya’da hizmet veren fiyat karşılaştırma portalı Check 24, sonbahar sezonunda Alman vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil destinasyonlarını açıkladı.

Check 24 tarafından yayınlanan verilere göre, Almanlar bu dönemde en çok Türkiye’ye rezervasyon yaptı. Portala göre, en çok Side ve Alanya talep görürken bu destinasyonlara yapılan paket tur fiyatlarının kişi başı günlük 90 euro olduğu belirlendi.

Türkiye’nin ardından en çok tercih edilen destinasyon Mayorka oldu. Mayorka’ya yapılan paket tur fiyatları ise kişi başı günlük 110 euro civarında. Öte yandan Mayorka’ya yapılan paket tur satışlarında fiyatların bir önceki seneye göre yüzde 18 arttığı kaydedildi.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus’a olan talep sonbahar sezonunda 2022'ye kıyasla keskin bir şekilde arttı. 2022 yılında ilk 20 içinde yer almayan Monastir, bu yıl en popüler 15 paket tur arasında yer alıyor.

Check 24 verileri, Hammamet bölgesinin ve Cerbe adasının da bu sezon popüler olduğunu söylüyor. Ayrıca Cerbe'ye seyahatin 2022'ye göre yüzde 7 daha ucuz olduğu belirtildi.
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