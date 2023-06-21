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Spor Almanlardan şaşırtan kararı! Milli Takımı'ndan Jürgen Klopp'a o teklif! Değişim başladı, böyle olacak
Spor

Almanlardan şaşırtan kararı! Milli Takımı'ndan Jürgen Klopp'a o teklif! Değişim başladı, böyle olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-21 17:08:00 - 2023-06-21 17:11:53
Almanlardan şaşırtan kararı! Milli Takımı'ndan Jürgen Klopp'a o teklif! Değişim başladı, böyle olacak

Almanya Futbol Federasyonu İngiltere Premier League ekibi Liverpool'da yeni bir teklif iddia edildi. Teknik direktörlük kariyerini sürdüren Jürgen Klopp'a teklif götürecek..

İngiltere Premier League ekibi Liverpool'da teknik direktörlük kariyerini sürdüren Jürgen Klopp hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bild'de yer alan habere göre; Teknik direktör Hansi Flick ile yolları ayırmayı planlayan Almanya Milli Takımı, Klopp'a teklif götürmeye hazırlanıyor.

Klopp'un Almanya Milli Takımı ile önemli bir hava yakalayarak önemli işler yapma potansiyelinin çok yüksek olduğu da ifade edildi.

2 KEZ DE 'YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ' ÖDÜLÜNÜ ALDI

2015/16 sezonunun başında Liverpool'un başına geçen Klopp, Merseyside ekibi ile 431 karşılaşmaya çıkarken, 2.05 puan ortalaması yakaladı. Alman çalıştırıcı, takımı ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İngiltere Premier League ve 1 FIFA Kulüpler Kupası şmapiyonluğu da yaşadı. Klopp, 2 kez de 'Yılın Teknik Direktörü' ödülünün sahibi oldu.
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