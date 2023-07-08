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Spor Almanlardan bir garip hareket! Böyle transfer videosu görülmedi
Spor

Almanlardan bir garip hareket! Böyle transfer videosu görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-07-08 17:04:00 - 2023-07-08 17:08:47

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim, geçen sezon Schalke 04 forması giyen Alman oyuncu Marius Bülter'i transfer ettiğini dikkat çeken bir video ile açıkladı.

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Schalke 04 forması giyen Alman futbolcu Marius Bülter'i transfer ettiğini dikkat çeken bir video ile duyurdu.

Bülter, geçen sezon milli futbolcu Ozan Kabak ile girdiği bir mücadelede köşe gönderini kırmıştı.

Alman ekip, sosyal medyadan paylaştığı transfer videosu ile bu olayı hatırlattı.

Video'da Bülter'in, kırdığı köşe gönderini bantla yapıştırarak yeni takımından özür dilediği görülüyor.

Alman ekibin paylaştığı transfer video'su sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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