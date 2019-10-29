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Dünya

Almanlardan alçak karikatür! DAEŞ elebaşısı ile Erdoğan'ı aynı karede resmettiler

Terör örgütü DAEŞ elebaşısı Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra yerel bir Alman gazete alçak karikatürler yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DAEŞ elebaşısını aynı karede resmetti.

2019-10-29 17:11:00 - 2019-10-29 17:22:09
Almanlardan alçak karikatür! DAEŞ elebaşısı ile Erdoğan'ı aynı karede resmettiler

 Tufan ACAR  yeniakit.com.tr 

Almanya, terör örgütü DAEŞ elebaşısı Bağdadi öldürüldükten sonra yayınladığı karikatürlerle alçaklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Aşağılık karikatürlerden birisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bağdadi kadeh tokuştururken resmedildi.

Diğer karikatürde daha da alçaklaşan Almanlar Erdoğan ile Bağdadi'yi bir Suriye bayrağının altında resmederken, Trump'ın elinde silahla Erdoğan'ı rehin aldığı görüldü.

Yerel bir Alman gazetesinde yayınlanan karikatür sosyal medyada da hızla yayıldı.

Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamasında Trump, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirtmiş, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadelerini kullanmıştı.

'Bağdadi'nin öldürülmesi bir dönüm noktası'

Terör örgütü DEAŞ elebaşısı Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DAEŞ elebaşısı Bağdadi'nin öldürülmesinin bir dönüm noktası olduğunu söylemiş ve "Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir." demişti.

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Yorumlar

turk

akilli olun almanyada dagdaki pkklilar kadar terorist var. sizlerde almanyayi cocuk katili olarak resimleyin...
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Ovalı

Allah aşkına bizde karikatürcu yokmu ?sizde apo ile merkeli çizin . Her zaman bizi küçük düşürmeyin. Anında cevap verin. Verin bize imkanı cevabın en iyisini veririz.
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