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Spor

Almanlar skandal kararı dünyaya duyurdu: Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler

Alman Bild gazetesinin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. Kararının 17 Haziran'da açıklanacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:53:00 - 2020-06-07 16:54:32
Almanlar skandal kararı dünyaya duyurdu: Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler

 UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lizbon'a verdi. 17 Haziran'da karar açıklanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatılacağı daha önce açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'den alınarak Portekiz'e veriliyor! Alman basınından Bild, UEFA'nın birçok nedeni göz önüne alarak turnuvanın geri kalan kısmını Lizbon'a verme kararı aldığını yazdı.

Bild Gazetesi, UEFA'nın Portekiz seçiminin birkaç nedene bağlı olduğunu kaydetti. Lizbon'daki koronavirüs vaka sayısının düşük oılması, UEFA'nın vergi konusundaki taleplerinin kabul edilmesi ve yeterince fazla stat olması bu nedenlerden bazıları olarak gösterildi.

 

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