Almanlar kan ağlıyor! Gözleri İstanbul'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu kapsamında Türkiye 3. Köprü, 3. Havaalanı, Avrasya Tüneli gibi mega projelere imza attı.

Başkan Erdoğan, içeriden ve dışarıdan gelen engellemelere rağmen, projeleri tek tek bitirdi. Bugün de Türkiye'nin gurur günlerinden biri. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Türkiye mega bir projesine daha kavuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Yeni Havalimanı açılacak.

Almanlar kan ağlıyor

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak proje, Almanya'nın hava yolu trafiğindeki hakimiyetini de bitirecek.

İstanbul, jeopolitik konumu nedeniyle Frankfurt Havalimanı yerine en önemli aktarma noktası olacak.

Projeye karşı çıkan sadece Almanlar değildi, içimizde de projenin karşısında duranlar oldu.

Projenin takozları

CHP ve HDP sık sık projeye karşı tavır sergiledi. Sona gelindiğinde ise havaalanının ismini koymak için üst üste açıklamalar geldi...

Siyasi partiler dışında, bazı meslek odaları da projelerin durması için elinden geleni yaptı.

Yılda 200 milyon yolcu

Yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanının; 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi olacak.