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Almanlar, bu yatırımla VW markasına değer katacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, VolksWagen'in Manisa yatırımına ilişkin, "Bu dev yatırım istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:30
Almanlar, bu yatırımla VW markasına değer katacak

Alman otomotiv şirketi Volkswagen’in Manisa’da yapacağı üretime dayalı yatırım kararı iş dünyası kadar yerel yönetimleri de memnun etti. “Bu dev yatırım istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak” diyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yatırımın Manisa’ya yapılması kararının verilme sürecinde rolü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti. Ergün, teşekkür açıklamasında, “Manisa ve ülkemiz için önemli bir gelişme yaşandı. Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurması kesinleşti. Bu dev yatırım istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacak. Aldığımız bilgilere göre fabrikanın yaklaşık 1 milyar avro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 4 bin personelin istihdamı hedefleniyor. Bu dev yatırımın istihdama ve kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağı tartışmasız” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:30
  1. Alman otomotiv şirketi Volkswagen
  2. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. volkswagen'in Manisa yatırımı

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