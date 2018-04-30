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Alman vekilden Erdoğan'a destek geldi!

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 Partisi Milletvekili Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da seçim konuşması yapmasına karşı olmadığını söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:26
Alman vekilden Erdoğan'a destek geldi!

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 Partisi Milletvekili Claudia Roth, Alman hükümetinin Türk siyasetçilere uyguladığı seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da seçim konuşması yapmasına şahsen karşı olmadığını söyledi.

Alman medyasına açıklamada bulunan Roth, "Ben olsam böyle bir uygulamadan vazgeçerdim" ifadelerini kullandı. Bu uygulamanın "güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" belirten milletvekili, "Güvenlik sağlandığı sürece, buna dayanırız. Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi.

Alman hükümeti aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.




Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:26
  1. Avrupa Birliği
  2. Cumhurbaşkanı
  3. İfade Özgürlüğü
  4. Milletvekili
  5. Seçim Kampanyası

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