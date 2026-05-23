Alman vatandaşlığına geçişte tarihi zirve!

Alman vatandaşlığına geçişte tarihi zirve!

Geçtiğimiz yıl en az 309 bin 852 kişi Alman vatandaşı oldu; veriler yeni bir rekorun kapısını araladı.

Almanya'da vatandaşlık verilen kişi sayısının yeni bir rekor kırması bekleniyor. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, geçen yıl en az 309 bin 852 kişi Alman pasaportu aldı. Bu da 2024'te 291 bin 955 olan vatandaşlığa kabul rekorunun geçildiği anlamına geliyor.

Gazete söz konusu verileri 14 eyaletten elde etti. Bu sayıya Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinin rakamları dahil değil. Ayrıca Aşağı Saksonya, Saarland ve Schleswig-Holstein eyaletlerinin paylaştığı sayılarda da henüz eksikler bulunuyor.

Kesin veriler açıklandığında 2025'te vatandaşlık verilenlerin sayısının daha yüksek olması bekleniyor.

UKRAYNALILARIN VATANDAŞLIĞA YÖNELMESİ BEKLENİYOR

Gazete göre ülke genelinde birçok kent, bir sonraki vatandaşlık başvurusu dalgasına hazırlık yapıyor. Gelecek yıl özellikle Ukraynalıların Alman vatandaşlığına yönelmesi bekleniyor.

Aşağı Saksonya'daki Aurich kentinden bir yetkili, Ukrayna savaşının başında Almanya'ya kaçan ilk grubun 2027 ilkbaharında vatandaşlık için gerekli olan beş yıllık ikamet süresini doldurmuş olacağına dikkat çekti.

Ukraynalı sığınmacılar, 2015-2016 yıllarında çoğunluğu Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen göçmenlere kıyasla, uzun iltica prosedürleriyle uğraşmadan oturum ve çalışma hakkına erişebilmek gibi önemli yapısal avantajlara sahip.

