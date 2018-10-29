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Alman Vakfı’ndan LGBTİ itirafı

Terör örgütü PKK, Ali’siz Alevi dernekleri, sözde kadın hakları savunucuları ve LGBTİ’li sapkın oluşumlar başta olmak üzere Türkiye aleyhine faaliyet yürüten her yapılanmaya destek veren Alman Heinrich Böll Vakfı itirafta bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:55
Alman Vakfı’ndan LGBTİ itirafı

Akit yazıyor, Türkiye aleyhtarı oluşumlar paniğe kapılıyor. Sivil Toplum Kuruluşu (STK) maskeli Alman Heinrich Böll Vakfı’nın, skandal icraatlarını haberleştirmemiz, vakıf içerisinde huzursuzluğa neden oldu. Özellikle, Ali’siz Alevi derneklerine, sözde kadın hakları savunucularına, LGBTİ oluşumlarına verdikleri destekle bilinen Böll Vakfı’nın son olarak öğrenci yurtlarında sapkınlığı yaygınlaştırmak için LGBTİ adlı sapkın oluşumla kirli bir işbirliğine gitmesi bardağı taşıran son damla oldu. Akit, skandalı, 24 Eylül tarihinde, “Alman Vakıfları zehir saçıyor” manşetiyle kamuoyuna duyurdu. Büyük ses getiren manşetimiz sonrası bir açıklama yayımlayan Böll Vakfı, hem haberimizin içeriğini teyit etmiş oldu hem de suçunu kabul etti.

Suçlarını kabul ettiler

Sapkınlara destek vermeyi derneklerinin kuruluş misyonu arasında gösteren açıklamada, “HSBD’nin eğitim çalışmaları, farklı kökenlere kültürlere, cinsiyetlere ve siyasal görüşlere sahip insanların birbirlerine karşılıklı saygı göstermesini ve göçmenlerin siyasal ve kültürel eşitliğini teşvik eder” ifadelerine yer verildi. Sapkın homoları desteklediklerini de beyan ettikleri açıklamada, “Tam da bu sayılı amaç ve değerler bağlamında İzmir Genç LGBTİ+Derneği ile yürütülen, 'LGBTİ+ Dostu Öğrenci Yurtları' kapsamında LGBTİ+ öğrencilerin kaleme aldıkları yurt deneyimlerinden oluşan 'LGBTİ+ yurt deneyimleri' adlı kitap ile 'LGBTİ+ Gençler Öğrenci Yurtlarından ne istiyor' adlı broşür yayımlanmıştır. Derneğimizce desteklenen projenin amacı, kuruluş amacımız ile paralellik taşıyan şekilde, farklı cinsiyetlere sahip insanların birbirlerine karşılıklı saygı göstermesinin teşvik edilmesidir” deniliyor.

Suskun kaldı

Heinrich Böll Vakfı adına açıklamayı gönderen Yılmaz Hukuk Bürosu Avukatı Rana Mazlum Yılmaz, ısrarlı aramalarımıza rağmen geri dönüş yapmadı. İtiraf gibi ifadelerin altında imzası bulunan Yılmaz’ın suskunluğu, itirafın tasdiki olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:55
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  14. Yılmaz Hukuk Bürosu Avukatı Rana Mazlum Yılmaz

YORUM YAZ

  • MELİK SERÇEÖNÜMELİK SERÇEÖNÜ27 dk önce
    kadere bak.... kimler kimlerle beraber... ah chp ah.....reis, merkel, putin, macron.... vay be....aradan 6 ay geçmedin... haçlı ittifakı ile el ele...
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