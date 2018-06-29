Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!

Alman Mercator Vakfı'na demeç veren Seufert, 24 Haziran seçimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazanmasını beklemediklerini, bunun sürpriz olduğunu savundu.

HALK MUHARREM İNCE'NİN "DİNDAR" SÖYLEMLERİNE İNANMADI

Muharrem İnce'nin başörtüsü, cuma namazı ve "hacı" lakabı üzerinden yürüttüğü kampanyaya rağmen bekledikleri oyu alamamasına da değinen Seufert, muhafazakar ve dindar seçmenin CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye güvenmemesini Erdoğan'ın kazandığı zaferin nedenlerinden biri olarak gösterdi.

Seufert'e göre İnce'nin kazanması halinde dini görüşleri nedeniyle yeniden ayrımcılığa maruz kalmaktan çekinen muhafazakar kesim, Erdoğan hükümeti döneminde kazandığı özgürlükleri kaybedeceğine inanıyor.