Alman üniversiteleri PKK’ya teslim! Türk öğrencilere karşı terör estiriyorlar

İsmail Uğur yeniakit.com.tr



Terör listesinde olmasına rağmen göstere göstere PKK propagandası yapan, üniversiteleri örgüt yuvasına çeviren PKK’lı terörist gruplara Alman makamları adeta göz yumuyor.

Türk öğrencileri tehdit ediyorlar

Almanya’nın Bielefeld kentinde bulunan Bielefeld üniversitesi, PKK terör örgütü üyesi öğrencilerin baskı ve şiddet eylemlerine sahne oluyor. Bin 125 Türk öğrencinin okuduğu üniversitede, Türk öğrencilere yönelik baskı ve şiddet eylemleri her geçen gün artarken, üniversite kampüsü içerisine asılan PKK terör örgütü propagandasının yapıldığı afişler dikkat çekiyor. Türk öğrenciler tarafından kurulan Kultürk Derneği’ne üye öğrenciler, terör yanlısı PKK’lı öğrenciler tarafından sürekli tehditlere maruz kalıyor. Üniversite kampüsüne asılan bir pankarttaki “Size haddinizi bildireceğiz” şeklindeki tehdit içerikli mesajlar karşısında üniversite yönetiminin herhangi bir işlem yapmaması, PKK’lı öğrencilerin korunup kollandığını iddialarını doğruluyor.

Apo’ya özgürlük propagandası

PKK Almanya üniversite yapılanması JXK, üniversite kampüsünde astığı pankartlarda “Dünya genelinde 7 bin kişi liderimiz Öcalan’ın serbest bırakılması için açlık grevi yapıyor” mesajıyla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın propagandasını yapıyor. Terör örgütü listesinde olduğu için yasaklanan PKK faaliyetleri, Almanya üniversitelerindeki PKK üyesi öğrenciler eliyle yasa dışı olarak sürdürülüyor.

Alman üniversiteleri PKK’ya yönetici yetiştiriyor

PKK’nın üst düzey yöneticileri arasında Almanya’da eğitim almış çok sayıda örgüt üyesi bulunuyor. Almanya tarafından sözde yasaklanan terör örgütü PKK, gençlik ve kadın yapılanmalarıyla Almanya’da yetiştirilmiş terörist eleman devşiriyor. Özellikle sosyal bilimler alanında eğitim gören PKK’lı terörist öğrenciler, eğitimlerinin ardından dağ kadrosuna katılarak çeşitli düzeylerde yönetici olarak görevlendiriliyor. Alman emniyeti ve istihbarat birimleri, PKK’nın faaliyetlerini yakından izlemesine rağmen, Türkiye karşıtı bir terör örgütü olduğu için yasa dışı faaliyetlerine el altından destek veriyor.