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Gündem Alman turisti Ekrem istirahatte rahatsız etmeyin! Metrobüs yine cayır cayır
Gündem

Alman turisti Ekrem istirahatte rahatsız etmeyin! Metrobüs yine cayır cayır

Yeniakit Publisher
2024-06-24 13:45:00 -

Özel jetle Almanya'ya maç izlemeye giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi haline bıraktığı İstanbul'da metrobüs cayır cayır yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüsün arka tarafında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sebebiyle yoğun duman oluşurken yolcular büyük panik yaşadı. Seferlerde aksama meydana gelirken, yangın İBB'ye ait müdahale aracı ile söndürüldü.

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