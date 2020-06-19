Alman STK gemisi Akdeniz'de 211 göçmeni kurtardı

ROMA (AA) - Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemi, Akdeniz’in orta kesiminde 48 saatte 3 operasyonla toplam 211 göçmeni kurtardı.



Sea Watch’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gemide 211 konuğumuz var. Acilen güvenli bir limana ihtiyacımız var." ifadeleri kullanıldı.



Sea Watch ayrıca bu sabah gözlem uçaklarının, İtalya'nın Lampedusa adası yakınlarındaki Malta arama-kurtarma bölgesinde 100'ü aşkın kişinin bulunduğu 2 bot tespit ettiğini aktardı. Alman STK, İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Malta Silahlı Kuvvetlerini etiketleyerek, “Kurtarma operasyonlarını koordine etmek sizin göreviniz." ifadesini kullandı.

Sea Watch'ın yerini tespit ettiği botlara müdahale için İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans'a ait Mare Jonio gemisinin bölgeye gittiği belirtildi.



